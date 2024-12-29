Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GAP Eylem Planı Açıklaması: 1 Trilyon Lira Yatırım!

Bölgesel Kalkınma ve Güvenlik Vurgusu

Bölgesel kalkınma politikalarıyla birlikte pek çok alanda dönüşümler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, güvenlik ve huzur ortamının pekiştirilmesinin kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdığını ifade etti. Terörün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan insanlara verdiği zararları örnek göstererek, terörün ortadan kalkmasının tüm ülkeye fayda sağladığını bildirdi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Yılmaz, kamu ve özel yatırımların önemine değinerek, özel sektör yatırımlarının da kritik olduğunu belirtti. "Özel sektör yatırımları ile kamu yatırımları birleşmeli ki topyekün bir kalkınma sağlanabilsin" dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini ve önümüzdeki dönemde Konya, Giresun ve Erzurum'da da toplantılar yapılacağını duyurdu.

GAP Eylem Planı'nın Hedefleri

Yeni GAP Eylem Planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, turizm odaklı büyümenin yanı sıra özel sektör için yatırım ortamının iyileştirilmesini gündeme getirdi. GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yapılan yatırımların, bölgenin çehresini değiştirdiğini belirtti.

İhracatta Önemli Artışlar