Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GAP Eylem Planı Açıklaması: 1 Trilyon Lira Yatırım!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, GAP Eylem Planı'nı Tanıttı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen "GAP Eylem Planı ve İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2003-2024 döneminde GAP Bölgesi'ne yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı Bölgesel kalkınma politikalarıyla birlikte pek çok alanda dönüşümler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, güvenlik ve huzur ortamının pekiştirilmesinin kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdığını ifade etti. Terörün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan insanlara verdiği zararları örnek göstererek, terörün ortadan kalkmasının tüm ülkeye fayda sağladığını bildirdi. Yılmaz, kamu ve özel yatırımların önemine değinerek, özel sektör yatırımlarının da kritik olduğunu belirtti. "Özel sektör yatırımları ile kamu yatırımları birleşmeli ki topyekün bir kalkınma sağlanabilsin" dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini ve önümüzdeki dönemde Konya, Giresun ve Erzurum'da da toplantılar yapılacağını duyurdu. Yeni GAP Eylem Planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, turizm odaklı büyümenin yanı sıra özel sektör için yatırım ortamının iyileştirilmesini gündeme getirdi. GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yapılan yatırımların, bölgenin çehresini değiştirdiğini belirtti. GAP Bölgesi'nde ihracatın 20 kat arttığını vurgulayan Yılmaz, 2002'de 689 milyon dolar olan ihracatın 2023'te 13,7 milyar dolara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hükümetin ve devletin temel amacının insanlara fırsat eşitliği sunmak olduğunu belirterek, GAP Bölgesi'nde yürütülen projelerin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı önemi yineledi.
Bölgesel Kalkınma ve Güvenlik Vurgusu
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
GAP Eylem Planı'nın Hedefleri
İhracatta Önemli Artışlar
Sonuç olarak
Bölgesel kalkınma politikalarıyla birlikte pek çok alanda dönüşümler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, güvenlik ve huzur ortamının pekiştirilmesinin kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdığını ifade etti. Terörün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan insanlara verdiği zararları örnek göstererek, terörün ortadan kalkmasının tüm ülkeye fayda sağladığını bildirdi.
Yılmaz, kamu ve özel yatırımların önemine değinerek, özel sektör yatırımlarının da kritik olduğunu belirtti. "Özel sektör yatırımları ile kamu yatırımları birleşmeli ki topyekün bir kalkınma sağlanabilsin" dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini ve önümüzdeki dönemde Konya, Giresun ve Erzurum'da da toplantılar yapılacağını duyurdu.
Yeni GAP Eylem Planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, turizm odaklı büyümenin yanı sıra özel sektör için yatırım ortamının iyileştirilmesini gündeme getirdi. GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yapılan yatırımların, bölgenin çehresini değiştirdiğini belirtti.
GAP Bölgesi'nde ihracatın 20 kat arttığını vurgulayan Yılmaz, 2002'de 689 milyon dolar olan ihracatın 2023'te 13,7 milyar dolara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hükümetin ve devletin temel amacının insanlara fırsat eşitliği sunmak olduğunu belirterek, GAP Bölgesi'nde yürütülen projelerin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı önemi yineledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hükümetin ve devletin temel amacının insanlara fırsat eşitliği sunmak olduğunu belirterek, GAP Bölgesi'nde yürütülen projelerin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı önemi yineledi.