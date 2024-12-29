Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GAP Eylem Planı ve Suriye'ye İlişkin Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın GAP Eylem Planı Toplantısındaki Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "GAP Eylem Planı ve İstişare Toplantısı"nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Suriye'de yürütülen yeniden yapılanma sürecini memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, "Bu sürecin, Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için uygun bir ortam oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Tarım ve Sulama Projeleri Üzerine Vurgu

Toplantı esnasında Yılmaz, Türkiye genelinde tüm illerin içme suyu sorununu çözüme kavuşturduklarını ifade etti. 2002'de 199 bin hektar olan sulanan alanın bugün 675 bini aştığını kaydeden Yılmaz, bu rakamı GAP Eylem Planı kapsamında 1 milyon 111 bin hektara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Enerji ve Sulama İlişkisi

Yılmaz, sulamanın enerjideki üretim, iletim ve dağıtım süreçlerine benzeterek, "Barajlarımızın çoğunu tamamladık. Ana kanalların büyük bir kısmını bitirdik. Şimdi tarla içine girme zamanı" ifadelerini kullandı.

Silvan Projesi ve Ekonomik Etkileri

Yılmaz, Silvan Projesi'nin 175,5 metre yüksekliği ve 8,7 milyon metreküp dolgu hacmiyle Türkiye'nin en yüksek beton kaplı kaya dolgu barajı olduğunu belirtti. Proje tamamlandığında 200 bin hektar alan sulanacak ve yüz binlerce insana iş imkânı doğacak dedi.

Turizm ve Sürdürülebilir Gelişme

Yılmaz, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti ve "Bu bölgenin tarihi ve kültürel değerleri, turizmi daha üst noktalara taşımamız için büyük fırsatlar sunuyor" dedi. Akıllı tarım uygulamalarına da değinen Yılmaz, gıda üretimini artıracaklarını ifade etti.

Bölgesel İlişkiler ve Ekonomik Dinamikler

Yılmaz, komşu ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Suriye'deki istikrarın sadece o ülkeye değil, tüm bölgeye refah getireceğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kalkınma Yolu Projeleri

Yılmaz, Kalkınma Yolu Projesi aracılığıyla bölgedeki rekabet gücünün artacağına dikkat çekti ve yeni lojistik olanakların sağlanacağını ifade etti. Projeye dair yaptığı değerlendirmede, "Lojistik avantajlarımız güçlenince daha geniş bir pazara erişim imkânı bulacağız" ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan bakanlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da yer aldığını belirtelim.