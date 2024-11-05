Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İSEDAK Toplantısında Dijitalleşme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'nda önemli mesajlar verdi. Yılmaz, dijitalleşmenin İslami finans ile küresel finans sistemi arasında uyum sağladığını ve bu durumun daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı mümkün kıldığını vurguladı.

Ekonomik İlişkilerin Gelişimi ve Dayanışmanın Önemi

Yılmaz, toplantının yapıldığı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, İslam dünyasının karşılaştığı zorluklara karşı işbirliği ve dayanışmanın hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İİT üye ülkelerinin 2023 yılı itibarıyla 8,6 trilyon dolarlık bir milli gelire ulaştığını ifade eden Yılmaz, bunun küresel milli gelirden %8,1 pay aldığını dile getirdi. Ayrıca, üye ülkelerin kişi başına gelirinin 40 yıl içinde dört kat arttığını ancak bu artışın dünya genelindeki bölümle kıyaslandığında daha düşük kaldığını aktardı.

İslam Ülkeleri Arası Ticaretin Güçlendirilmesi

Yılmaz, 2023 itibarıyla İİT üyesi ülkelerin 5 trilyon dolarlık ticaret hacmi ile dünya ticaretinin %11'ini oluşturduğunu ve üye ülkelerin arası ticaretin 951 milyar dolara ulaştığını belirtti. 2025 hedefi olarak üye ülkeler arası ticaretin toplam ticaretin %25'ine ulaşmasının önemini vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Yatırım Stratejileri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dijital dönüşümün İslami finans sektörü için fırsatlar sunduğunu ifade ederek, yüksek teknoloji ve yapay zeka gibi alanlara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İslam ülkelerinin işbirliğini güçlendirerek başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Sorun Odaklı Değil, Çözüm Odaklı Yaklaşım

Yılmaz, ticaret ve yatırım alanındaki uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesinin önemine değindi ve İİT Tahkim Merkezi'ni en prestijli tahkim merkezlerinden biri haline getirme hedefinde olduklarını ifade etti.

İşbirliği Fırsatları ve Gelecek Hedefleri

Dijital dönüşüm alanında yenilikçi çözümler sunarak İslam dünyasına örnek olmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, İİT üyesi ülkelerle daha geniş bir işbirliği çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi. 2025 yılı için ihracat stratejileri geliştirilmesine yönelik konuların da ele alındığı belirtildi.

Orta Doğu'daki Çatışmalar ve Türkiye'nin Duruşu

Yılmaz, Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çekerek, çatışmaların bölgede yarattığı olumsuz havadan duyduğu endişeyi dile getirdi. Türkiye’nin Filistin konusundaki duruşunu vurgulayarak, acil ve kalıcı bir ateşkes için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Toplantı, birçok ülke ve özel sektör temsilcisinin katılımıyla önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Yılmaz, bu görüşmelerin işbirliğini güçlendirmek adına önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumuna katılarak konuşma yaptı.