Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstihdam Açıklaması: Genç ve Kadın İstihdamında Artış Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim-Aralık 2024 dönemine ait iş gücü istatistiklerini ele aldı. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özellikle genç ve kadın istihdamının artması ile istikrar içinde dengeli ve kapsayıcı büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

İşsizlik Oranı ve İstihdam Gelişmeleri

Son sekiz çeyrektir tek haneli rakamlarda devam eden mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2024'ün son çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştı.

2024 Yılı İşsizlik Tahminleri ve Politika Vurgusu

Yılmaz, 2024 yılı işsizlik oranının kesinleşmemekle beraber, aylık ve çeyreklik verilere dayanarak OVP tahmini olan yüzde 9,3'ün oldukça altında, yüzde 8,7 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu. Bu bağlamda, istihdamda yaşanan gelişmelerin 2024 yılı büyüme oranının da OVP tahminine yakın olacağına işaret ettiğini belirtti. Özellikle genç ve kadın istihdamının artması konusunda çok yönlü politikalar uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, bu durumun ekonomi açısından olduğu kadar sosyal açıdan da son derece önemli olduğunu ifade etti.