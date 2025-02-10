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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sanayi Üretimi ve İşsizlik Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimindeki artış ve işsizlikteki düşüşü ekonomiye dair olumlu bir gösterge olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sanayi Üretimi ve İşsizlik Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimindeki artış eğilimi ve işsizlik oranındaki düşüşü, uyguladıkları ekonomi politikalarının etkinliği olarak tanımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 Aralık dönemi sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz, sanayi üretiminin artmaya devam ettiğini ve işsizlik oranının azaldığını belirtti. İstihdamı gözeten politikaların istihdam seviyesini korurken, işsizlikteki düşüşü sürdürdüğünü ifade etti. Bu durumun, ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretimindeki güçlü toparlanmanın ihracat perspektifini güçlendirdiğini vurguladı.

Kalkınmayı Sürdürme Vurgusu

Cevdet Yılmaz, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini bildirdi. Kadınlarda istihdam artarken, işsizlik oranının ise önceki aya göre 0,3 puan azaldığını kaydetti.

Sanayi sektöründeki artış eğiliminin güçlenerek sürdüğünü, 2024 yılı Aralık ayında sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7 arttığını, aylık artışın ise yüzde 5 olarak gerçekleştiğini belirtti. Yılmaz, bu gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:

"Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi, uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan yıllık bazda enflasyon oranları gerilerken, diğer yandan üretim ve ihracat odaklı ilerleme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra sanayide teknolojik dönüşümü, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı öngören politikalarımız cari açığımızda kalıcı iyileşme getirecektir. Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sanayi Üretimi ve İşsizlik Değerlendirmesi

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