Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde Enerji Bağımsızlığını Vurguladı

Cevdet Yılmaz'dan Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen "Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni"nde önemli mesajlar verdi. Yılmaz, Türkiye'yi enerji yarışından uzaklaştırmak isteyenlere karşı güçlü ve milli enerji politikalarının devam edeceğini vurguladı.

Enerjide Bağımsızlık Hedefi

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı, enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak" diyerek, ülkenin enerji politikalarındaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.Karlıova'ya Doğal Gaz Müjdesi

İlçeye doğal gaz arzının başlamasının memnuniyet verici olduğunu belirten Yılmaz, bu sürecin hem konfor hem de ekonomik kalkınma açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Yılmaz, BOTAŞ'ın ilerleyen dönemlerde abone sayısını artıracağını ve doğal gazın daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti.

Devlet Destekleri ve Hedefler

Yılmaz, hükümetin mesken aboneleri için sağladığı sübvansiyon oranlarını aktararak, 2024 yılının ilk altı ayında Türkiye'nin hane halkına en ucuz elektriği ve doğal gazı sunan ülke olacağını belirtti. Ayrıca, 2020 yılında Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.Cari Açık ve Enerji İthalatı

Yılmaz, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan cari açığın, enerji ithalatı sebebiyle oluştuğunu ve bu sorunun üstesinden gelmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelindiğini vurguladı.

Sonuçta Daha Fazla Konfor

Son olarak, Yılmaz, "Doğal gaz meşale yakma törenimizin tüm Karlıova'mıza, Bingöl'ümüze, insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizim anlayışımız, halka hizmetkar olma anlayışıyla yolumuza devam etmektir" şeklinde konuştu. Törenin ardından Yılmaz ve beraberindekiler meşale yakarak bu yeni dönemi kutladılar.