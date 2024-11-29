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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomide Büyüme Sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını değerlendirerek, büyümenin sürdürülebilir olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomide Büyüme Sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüme rakamları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşım ile enflasyonla mücadeleye katkı sağlayarak ekonomiyi büyütmeye devam ettiklerini açıkladı.

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ait veriler ışığında, Türkiye ekonomisinin yıllıklandırılmış olarak %3,6 oranında büyüdüğünü ve bunun Orta Vadeli Programda işaret edilen tahminlere yakınsa olduğunu belirtti. Yılmaz, “Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımız 17 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir,” dedi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte %2,1 oranında büyüdüğünü ve mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki çeyrekte %0,2 oranında azalma görüldüğünü belirten Yılmaz, “Ekonomimiz, 2024 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 oranında büyümüştür,” sözlerine ekledi.

Yılmaz, 2024 yılı üçüncü çeyreği büyümesinde sıkı maliye politikalarının etkilerinin yanı sıra sanayi üretimindeki zayıflamanın da etkili olduğunu vurgulayarak, “Tüketim harcamaları azalırken, net ihracat ve yurt içi talep büyümeye katkı sağlamıştır,” ifadelerini kullandı.

İnşaat dahil hizmetler sektörünün %2,9, tarım sektörünün %4,6 oranında büyüme kaydettiğini, ancak sanayi sektöründe zayıf dış talep nedeniyle %2,2 oranında azalma yaşandığını aktaran Yılmaz, dördüncü çeyreğe dair öncü göstergelerin, talep koşullarında toparlanma olabileceğini işaret ettiğini belirtti.

Yılmaz, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağında büyümeye devam ediyoruz. Güçlü siyasi irade ile uyguladığımız program sayesinde cari açık azalmakta, rezervler güçlenmekte ve işsizlik tek haneli seviyelerde kalmaktadır,” diyerek 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile fiyat istikrarının sağlanacağını ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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