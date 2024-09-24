Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon ve Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir İş Dünyası Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde, bölgedeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda enflasyon ve büyüme hedeflerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

2024 Enflasyon Beklentileri

Yılmaz, "Gelecek yılın ortalarında enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz. Bu, çok açık ve net. Yıl sonunda hedefimiz yüzde 41,5 ve gelecek yıl 20 ila 30 arası bir enflasyon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dengeli Büyüme Vurgusu

Yılmaz, Türkiye'nin ana pazarlarında gelecek yıl daha yüksek büyüme beklentisi ile birlikte, Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının faiz indirme sürecinin başlamasının, Türkiye’ye olumlu etkiler yaratacağını belirtti ve "Gelecek yıl yüzde 4 oranında bir büyüme hedefliyoruz" dedi.

Kredi Derecelendirmeleri ve Ekonomik İyileşmeler

OVP (Orta Vadeli Program) çerçevesinde başarılı hedeflerin yakalandığını vurgulayan Yılmaz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye not artırımı yaptığını, bunun ülkenin maliyetlerini düşüreceğini ifade etti.

Tarımsal Verimlilik ve Çalışma Hayatı Reformları

Yılmaz, tarım sektörünün stratejik önemi üzerinde durarak, tarımsal verimliliğin artırılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, yeni nesil çalışma biçimlerinin istihdam alanına kazandırılması gerektiğini belirtti.

Toplantıya Katılanlar

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve diğer iş dünyası temsilcileri de toplantıda görüşlerini paylaştı. Toplantıya ayrıca çok sayıda siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantının ardından, basına kapalı olarak devam eden bölümlerde Yılmaz'ın hedefleri ve ekonomik politikaları daha detaylı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.