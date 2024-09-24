DOLAR
34,12 0,05%
EURO
38,02 -0,1%
ALTIN
2.889,65 -0,2%
BITCOIN
2.168.958,13 -0,29%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon ve Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Yılmaz, İzmir'de iş dünyasıyla buluşarak enflasyon ve büyüme hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon ve Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir İş Dünyası Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde, bölgedeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda enflasyon ve büyüme hedeflerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

2024 Enflasyon Beklentileri

Yılmaz, "Gelecek yılın ortalarında enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz. Bu, çok açık ve net. Yıl sonunda hedefimiz yüzde 41,5 ve gelecek yıl 20 ila 30 arası bir enflasyon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dengeli Büyüme Vurgusu

Yılmaz, Türkiye'nin ana pazarlarında gelecek yıl daha yüksek büyüme beklentisi ile birlikte, Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının faiz indirme sürecinin başlamasının, Türkiye’ye olumlu etkiler yaratacağını belirtti ve "Gelecek yıl yüzde 4 oranında bir büyüme hedefliyoruz" dedi.

Kredi Derecelendirmeleri ve Ekonomik İyileşmeler

OVP (Orta Vadeli Program) çerçevesinde başarılı hedeflerin yakalandığını vurgulayan Yılmaz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye not artırımı yaptığını, bunun ülkenin maliyetlerini düşüreceğini ifade etti.

Tarımsal Verimlilik ve Çalışma Hayatı Reformları

Yılmaz, tarım sektörünün stratejik önemi üzerinde durarak, tarımsal verimliliğin artırılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, yeni nesil çalışma biçimlerinin istihdam alanına kazandırılması gerektiğini belirtti.

Toplantıya Katılanlar

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve diğer iş dünyası temsilcileri de toplantıda görüşlerini paylaştı. Toplantıya ayrıca çok sayıda siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantının ardından, basına kapalı olarak devam eden bölümlerde Yılmaz'ın hedefleri ve ekonomik politikaları daha detaylı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın (ortada) katılımıyla İzmir Ticaret Odasında (İZTO) "İş Dünyası Buluşması" düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban (sol 2), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (solda), İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağ 2) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağustosta Elektrikli Araç Şarj Noktaları Yüzde 6,7 Arttı
2
İstanbul ve Aydın'daki Özelleştirme İhalelerinde 301 Milyon Lira Teklif Alındı
3
Türkiye ve Hong Kong Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
4
Türkiye Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
5
'Peki Şimdi Ne Olacak?' Etkinliği Gerçekleşti
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı