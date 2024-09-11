Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon ve Ekonomi Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon ve Ekonomi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Eylül ayı enflasyonu ile birlikte enflasyonun 50’nin altına inip, 40’lı rakamları göreceğini öngördüğünü belirtti.

Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

Yılmaz, global ölçekte salgın sonrası dönemin etkilerinin sürdüğünü ve jeopolitik gerilimlerin artış gösterdiğini ifade etti. Dünya büyümesi ve ticaretinin tarihsel seviyelerin altında seyrettiğinin altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program ile yatırım ortamının iyileştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Enflasyon ile Mücadele Stratejisi

Yılmaz, enflasyonu düşürmenin temel hedefleri arasında yer aldığını, bunun istikrarlı bir ortam yaratacağını belirterek, "Kısa vadede zorluklar bulunsa da orta ve uzun vadede büyüme ile enflasyon arasında çelişki yoktur," dedi.

Ekonomik Gelişmeler ve Tahminler

Yılmaz, enflasyonun geçmişte %75'lere yükseldiğini, şu anda ise %52 seviyelerine gerilediğini belirtti. Yıl sonu enflasyon tahmininin %41,5 olduğunu ifade etti. Ayrıca, cari açığın milli gelire oranının bu yıl %1,7 olmasını beklediklerini aktardı.

Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi

Yılmaz, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekliliğine değinerek, bu güncellemenin her iki taraf için de fayda sağlayacağını ve Türkiye için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.