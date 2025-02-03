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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun gelecekte düşmesini bekliyor. Yıl sonunda yüzde 20 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Enflasyon Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesini beklediklerini ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 civarına gerileyeceğini açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine dikkat çekti. Yılmaz, "Ocak ayında aylık enflasyon beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranı düşüyor, önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecektir," ifadesini kullandı.

Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 5,03 olarak gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, yıllık enflasyonun 2,3 puan düşerek yüzde 42,12 seviyesine gerilediğini belirtti. Temel malların fiyatlarının yüzde 1'in altında bir artış sergilediğini, ancak hizmetler kısmında yaşanan yüzde 10'un üzerindeki artışın genel oranı etkilediğini ifade etti.

Enflasyonla Mücadelede Stratejiler

Yılmaz, ocak ayında yurt içi üretici fiyatlarının yüzde 3,06 oranında yükseldiğini, yıllık enflasyonun 1,3 puan düşerek yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Üretici enflasyonundaki düşük seyirin, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam edeceğini vurguladı.

Enflasyon ile mücadelelerini para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformları içeren program ile sürdürdüklerini dile getiren Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmeler ile daha olumlu bir tablo oluşacaktır," dedi.

Yılmaz, deprem harcamalarının azalmasıyla birlikte, sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabalarının yoğunlaşacağını belirtti. Ayrıca, seçici finans, teşvik ve rekabet politikalarının sanayide katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümü destekleyeceğini ifade etti.

"Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir," dedi.

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