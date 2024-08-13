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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Haziran İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, işsizlik oranlarının beklentilerin altında kaldığını ve enflasyonla ilgili stratejileri açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Haziran İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İş Gücü İstatistiklerini İnceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirerek %9,2'ye çıkan işsizlik oranının 2024 yılı için öngörülen %10,3 oranının altında kalmaya devam ettiğini duyurdu.

İstatistiklerin Değerlendirilmesi

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ait iş gücü rakamlarını değerlendirdi. İşsizlik oranının artışını, enflasyonla mücadeledeki sıkı politikalar ve özel nedenlere dayandırdı. Okulların tatile girmesiyle iş arayanların sayısındaki artış ve Kurban Bayramı tatilinin etkileri, bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Politika ve Hedefler

Cevdet Yılmaz, mevcut dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, bu sürecin istihdam ve büyüme üzerindeki etkilerini dikkatle takip ettiklerini ifade etti. Yılmaz, ''Reel sektör yatırımlarına yönelik seçici kredi ve teşvikler, ihracata yönelik vergi düzenlemeleri ve mesleki eğitim politikaları bu çerçevede izlediğimiz stratejiler arasındadır,'' dedi.

Yılmaz’ın vurguladığı hedefler arasında istihdam imkanlarını artırmak, dengeli büyümek ve sosyal refahı kalıcı olarak yükseltmek yer almakta. Orta ve uzun vadede enflasyon ve büyüme hedeflerinin birbiriyle uyum içinde olacağını belirtti.

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