Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın TOBB Genel İdare Kurulu Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rezerv Durumunu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel İdare Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, brüt rezervlerin 160 milyar dolara yaklaştığını ve swap hariç net rezervlerin ise 45 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Faiz İndirimleri ve Dış Talep

Yılmaz, Amerika Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girmesinin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, bu durumun dünya büyümesini artıracağını ve dış talep koşullarının iyileşeceğini vurguladı.

Milli Gelir Hedefleri

Yılmaz, milli gelirin geçen yıl 1,1 trilyon doları geçtiğini ve bu yıl döviz istikrarı ile 1,3 trilyon doları aşmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, kişi başına gelirin bu yıl 15 bin doları aşacağını öngördüğünü belirtti.

Dezenflasyon Süreci ve Gelecek Beklentileri

Yılmaz, yılın başından bu yana yıllık enflasyonda yaklaşık 27 puan düşüş görüldüğünü hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Aylık bazda dalgalanmalar olsa da genel istikamet önemli," dedi.

Bütçe Açığı ve Cari Açık Tahminleri

Bütçe açığını depreme ve diğer harcamalara rağmen makul bir seviyede tuttuklarını belirten Yılmaz, açığı bu yıl sonunda %4.9'a, gelecek yıl ise %3.1'e düşürmeyi hedeflediklerini ekledi.

İşsizlik ve İstihdam Durumu

Yılmaz, Türkiye'de işsizlik seviyelerinin tek haneli rakamlarda devam ettiğini, toplam istihdam sayısının 32,8 milyon kişi olduğunu ve istihdam oranının %49,7 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Bölgesel Kalkınma Çalışmaları

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde kişi başına gelirin Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten Yılmaz, bu bölgeler için yeni eylem planları hazırladıklarını ifade etti.

Toplantının ardından, Yılmaz çeşitli projeleri destekleyecek programlar ve ekonomik koordinasyon toplantıları yapmayı planladıklarını belirtti. Görüşmeler basına kapalı olarak devam etti.