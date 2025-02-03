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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ihracatın Ocak'ta yüzde 5,8 arttığını açıkladı, büyüme hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya ekonomisinde tarihsel ortalamaların altında seyreden ekonomik aktivite ve bölgedeki jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatta Yüzde 5,8 Artış

Yılmaz, ihracatın Ocak ayında yıllık yüzde 5,8 artış göstererek 21,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yıllıklandırılmış ihracatın ise 263 milyar doları geçtiğini belirtti. Bu artışın, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde bu yıl için belirlenen 279,6 milyar dolar olan ihracat hedefini desteklediğini vurguladı.

İthalatta Yükseliş

Yılmaz, ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ara malı ithalatındaki canlanma ve mevsimsel koşullar nedeniyle, özellikle doğal gaz gibi enerji ithalatının artış göstermesinin etkisiyle, ithalatın Ocak ayında yıllık yüzde 10,2 oranında arttığını kaydetti.

İhracata Destek ve Hedefler

Yılmaz, finans maliyetlerini düşürücü, verimliliği ve rekabet gücünü artırıcı politikalarla ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, yeni pazarlar ve ürünlerle potansiyeli yükseltme hedefinden bahsetti. Mal ihracatının yanı sıra turizm gibi hizmet ihracatını artırarak cari açığı düşük seviyelerde tutmayı ve artan dış yatırımlar ile cari açığın finansmanında kaliteyi yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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