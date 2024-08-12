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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tarım Sektörünün Geleceğini Görüşmek Üzere TZOB Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ile tarım politikalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tarım Sektörünün Geleceğini Görüşmek Üzere TZOB Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni Kabuletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve yönetimini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıda, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları görüşüldü.

Tarım Sektörünün Önemi Vurgulandı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği ve jeopolitik gelişmeler, tarım sektörünün stratejik önemini artırmıştır. Bu bilinçle, politika belgelerimizi hazırlıyor ve sektör temsilcileriyle istişarede bulunuyoruz,” dedi.

Genç Nüfus ve Tarım

Toplantıda, tarım ve gıda sektöründe üretim ile verimliliği artırmak için TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve heyetinin görüşleri alındı. Yılmaz, "Tarım sektörünü genç nüfus için cazip hale getirmek amacıyla fikirlerinizi önemsiyoruz," ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sektöre katkı sunan TZOB Başkanı Bayraktar ve yönetimine de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (sağda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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