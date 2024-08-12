Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TESK'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TESK Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Merkezi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ülke ekonomisinin kalkınması ve esnafın katkıları üzerine odaklandı.

Görüşmede Tercih Edilen Konular

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile çeşitli oda ve birlik başkanları da yer aldı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları çerçevesinde esnaf temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinlediklerini ifade etti.

Esnafın Ekonomideki Rolü

Yılmaz, "Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de esnafımıza aittir" diyerek, esnafın ekonomiye kattığı değerin altını çizdi. Ayrıca, katılımcı bir anlayışla yapılacak istişarelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bu çalışmalarla, Türkiye'yi ekonomik ve sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşıyabiliriz" diyen Yılmaz, OVP hazırlıkları kapsamında paydaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti ve teşekkürlerini sundu.

Yılmaz, "Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken ile değerli oda ve birlik başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti. TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağda) ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (ortada) yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti. TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağda) ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (ortada) yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti. TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağda) ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (ortada) yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti. TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağda) ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (ortada) yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu (TESK) ziyaret etti. TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağda) ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (ortada) yer aldı.