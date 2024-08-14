Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİSK Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK heyetini kabul ederek, ekonomi ve istihdam konularında işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİSK Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TİSK Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve ekibini kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Önemli İsimler Katıldı

Görüşmeye, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel gibi önemli isimler de katıldı. Bazı bakan yardımcıları da toplantıda yer aldı.

2025-2027 Orta Vadeli Programı Hazırlıkları

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül ayında duyurulacak olan 2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program konusundaki görüşmenin önemini vurguladı. Yapılan görüşmelerin katılımcı bir anlayışla gerçekleşeceğine dikkat çekti.

İş Dünyası Temsilcilerine Teşekkür

Yılmaz, iş dünyasının ekonomik kalkınmadaki katkılarına değinerek, "Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de ekonomimize ve üretimimize katma değer katan iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir. Konfederasyon temsilcileriyle fikir birliğine varmak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini birlikte inşa etmek büyük önem taşıyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve yönetimine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sol 3) ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sol 3) ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!