Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİSK Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TİSK Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve ekibini kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Önemli İsimler Katıldı

Görüşmeye, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel gibi önemli isimler de katıldı. Bazı bakan yardımcıları da toplantıda yer aldı.

2025-2027 Orta Vadeli Programı Hazırlıkları

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül ayında duyurulacak olan 2025-2027 dönemine ait Orta Vadeli Program konusundaki görüşmenin önemini vurguladı. Yapılan görüşmelerin katılımcı bir anlayışla gerçekleşeceğine dikkat çekti.

İş Dünyası Temsilcilerine Teşekkür

Yılmaz, iş dünyasının ekonomik kalkınmadaki katkılarına değinerek, "Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de ekonomimize ve üretimimize katma değer katan iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir. Konfederasyon temsilcileriyle fikir birliğine varmak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini birlikte inşa etmek büyük önem taşıyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve yönetimine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sol 3) ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sol 3) ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.