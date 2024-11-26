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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ün İSO ve İTO Ziyareti

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, İSO ve İTO'yu ziyaret ederek ekonomik istişarelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ün İSO ve İTO Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek İSO ve İTO'yu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ziyareti gerçekleştirdi.

İSO ve İTO ile İstişareler

İlk olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Yılmaz ve Şimşek, daha sonra İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve geldikleri günden bu yana iş dünyası temsilcileriyle sürekli ve derinlemesine istişarelere önem verdiklerini belirtti.

Görüşmelerin İçeriği

Yılmaz, görüşmelerde Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri, güncel ekonomik gelişmeler ve iş dünyasının talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti. Üretim, ihracat, istihdam ve finansman gibi çeşitli konuların masaya yatırıldığı toplantıların, ekonominin daha güçlü ve sürdürülebilir bir temelde büyümesine katkı sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Yılmaz, oda başkanlarına ve yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür etti ve onların ülkeye sağladıkları katma değerin artarak devam etmesini temenni etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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