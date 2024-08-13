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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirmek İçin Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cevdet Yılmaz, yatırımcıların önceliklerini dinlemek ve Türk yatırım ortamını geliştirmek için önemli adımlar attıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirmek İçin Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Yatırım Ortamı Üzerine Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 28 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Yatırım Danışma Konseyi toplantısında, dünya genelindeki yatırımcıların önceliklerini ele alacaklarını ifade etti.

Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı

Toplantıda çok uluslu yatırımcıların taleplerini dinleyeceklerini ve bu talepler doğrultusunda Türkiye'nin makro düzeyde politikalarını şekillendireceklerini belirten Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildiğini söyledi.

2024 Eylem Planı ve Hedefler

Açılışta 2024 yılına yönelik Eylem Planı gelişmelerinin masaya yatırılacağını vurgulayan Yılmaz, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi çerçevesinde, cari açığı azaltmayı hedefleyen 57 maddelik bir planlarının olduğunu hatırlattı. Mart ayına kadar 10 maddenin tamamlandığını ve 6’sında son aşamaya gelindiğini aktardı.

Yenilikçi Reformlar ve Destekleyici Politika

Yılmaz, özel sektör ile istişareler sonucunda iş gücü açığının kapatılması amacıyla yeni bir mesleki eğitim politikası geliştirildiğini duyurdu. Ayrıca, 4054 sayılı Rekabet Kanununda yapılacak değişiklikler ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı gibi konuların Meclis'te gündeme alınacağını belirtti.

Ekonomik İstikrar ve Fırsatlar

İstikrar ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için fiyat istikrarına ve enflasyonla mücadeleye önem verileceğinin altını çizen Yılmaz, "Yeni müjdelerin ve haberlerin yolda olduğunu" sözlerine ekledi. Yatırımcı dostu reformlar ve uygulanan teşviklerle Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım alanında pozitif bir gelişme gösterdiğini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nı yatırımların yüzyılı haline getirme arzusundayız," diyerek, eylem planlarının uygulanabilirliğini sıkı bir şekilde takip edeceklerini açıkladı.

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