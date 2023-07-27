Cumhurbaşkanı yüreklere su serpen haberi verdi! Canlı yayında 3 ay müjdesi verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında sevindirici bir müjdeyi duyurarak ülkeyi heyecanlandırdı. Uzun bir aradan sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısıyla beraber ülkenin yönetiminde önemli kararlar alındı. Başkanlığını üstlendiği toplantı, memurlar için toplu sözleşme, tahıl koridoru, enflasyonla mücadele, Körfez ziyareti ve İsveç'in NATO üyelik süreci konularını ele alarak ülkenin önemli meselelerine odaklandı. İşte detaylar...





ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI! MÜJDELİ HABER GELDİ

Erdoğan, toplu sözleşme konusunda yapıcı adımlar atılarak memurların haklarının korunmasına büyük önem verdiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde tahıl koridoru oluşturarak tarım sektörünü destekleyeceklerini açıkladı. Enflasyonla mücadele konusunda alınacak tedbirlerle ekonomik istikrarın sağlanması hedeflendi. İşte diğer ayrıntılar...





Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu, Körfez ziyareti oldu. Bölgedeki stratejik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin artırılması amaçlandı. Bu adımın, bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Ayrıca, toplantıda İsveç'in NATO üyelik süreci de masaya yatırıldı. Ülkenin NATO'ya katılma sürecine yönelik çalışmalar ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi. Bu adım, uluslararası alanda Türkiye'nin rolünün daha da güçlenmesini sağlayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında verdiği bu müjde, ülkenin geleceği açısından umut vaat eden adımların atıldığı bir döneme işaret ediyor. Halk, aldıkları kararlarla ülkenin refahı ve güvenliği için çalışan liderlerinin yönlendirmelerini memnuniyetle karşılıyor. Toplantıda ele alınan konuların hayata geçirilerek ülkenin kalkınmasına ve ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor. Bu süreçte, halkın da birlik ve beraberlik içinde desteğini sürdürmesi, ülkenin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. Gelecek 3 ay süresince alınan kararların uygulanmasıyla birlikte, Türkiye'nin daha güçlü bir konuma ulaşması ve içinde bulunduğu zorlukları aşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptığı canlı yayında çeşitli konulara değindi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptıkları görüşmede, 500 günü aşkın süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerini ilettiklerini ve iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getirerek, en çok teveccüh gösteren Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret etti. Bu illerde toplu açılış törenleriyle birlikte önemli eserleri hizmete açtı. Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde de başarılarını perçinlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İsveç'in NATO üyelik sürecine dair, hassasiyetlerini ifade ederek karar merciinin TBMM olduğunu belirtti. Diyalog ve diplomasiyle sorunların çözülebileceğine inanıyor ve Türkiye'nin dış ilişkilerde başarılı adımlar attığını vurguladı.

Körfez ziyaretlerinin verimli geçtiğini ve ülkenin ekonomik ortaklarıyla iş birliğini güçlendirdiklerini aktardı. Ayrıca, Suudi Arabistan ile 5 anlaşma, Katar ile yeni ortaklıklar ve BAE ile 13 anlaşma imzaladıklarını belirtti. TOGG'u gurur kaynağı olarak diğer ülkelere hediye etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını ve FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye'nin varlık-yokluk mücadelesinin en son halkası olarak 15 Temmuz'u anmak önemli olduğunu dile getirdi.

Karadeniz'deki sel felaketine müdahale ederek, afet bölgesine destek verdiklerini, orman yangınlarına karşı güçlü bir altyapı kurduklarını ve diğer ülkelere yardım gönderdiklerini açıkladı. Yerinde dönüşüm projesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve istihdama destek amacıyla kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzattıklarını duyurdu.

Erdoğan, halkın refahı ve ülkenin güvenliği için çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak gelecekte daha iyi bir Türkiye hedefine doğru ilerlemeyi umut ettiğini belirtti.