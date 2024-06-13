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Cumhurbaşkanından emekliye 10.000 TL ödeme jesti! IBAN'ı olan parayı kapar

Emeklilere güzel haber! 10 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:20
Cumhurbaşkanından emekliye 10.000 TL ödeme jesti! IBAN'ı olan parayı kapar

Emeklilerin hesabına 10 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 10 BİN TL ÖDEME

Ekonomik sıkıntılarıyla boğuşan emekli vatandaşlar yapılan ek ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre emekli vatandaşlara 10 bin TL ek ödeme yapılacak. 

emekliye 10 bin tl ödeme

Ödeme için başvuru yapılması zorunlu olmayacak. Ödemeler kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank aracılığıyla yapılacak. Banka müşterisi emekliler 10 bin TL ödemelerini hesaplarından otomatik olarak çekebilecekler. 

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