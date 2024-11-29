DOLAR
34,68 -0,22%
EURO
36,65 -0,07%
ALTIN
2.966,39 -1,09%
BITCOIN
3.343.122,74 -1,62%

Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Ele Alındı: 16,9 Milyar Lira Ödenek Öngörülüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin detaylarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:22
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Ele Alındı: 16,9 Milyar Lira Ödenek Öngörülüyor

Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi Sunumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunu yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı bütçesi, değişen küresel dinamiklere ve ülkemizin ihtiyaçlarına uyumlu şekilde, bölgesel ve küresel öncelikler, kalkınma hedefleri ve katma değer odaklı stratejiler doğrultusunda hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Stratejik Hedefler ve Koordinasyon

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte devletin stratejik hedeflerini hayata geçirdiğini belirtti. "Cumhurbaşkanlığı, makro hedefler doğrultusunda kurumların koordinasyonunu sağlarken, faaliyetlerin ilerlemelerini takip ederek gerekli güncellemeleri yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi çeşitli kurulların faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun da kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti.

2025 Yılı Bütçe Verileri

Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesi 7 milyar 858 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2024 yılı başlangıç ödeneği 12 milyar 284 milyon lira olmuştur. 2025 yılı için ise toplam bütçede 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsis edilmesi öngörülüyor. Bu tahsisatın yüzde 50'si, Barışı Destekleme Faaliyetleri gibi hibe ve destekler için kullanılacak.

Millet Kütüphanesi Hizmetleri

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, bugüne kadar yaklaşık 6,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Günlük 7/24 açık olan kütüphane, ücretsiz yemek ikramı ve ulaşım hizmeti sunuyor. Ayrıca, Entegre Kitap Taşıma Sistemi ile 1 milyonun üzerinde kitap, hızlıca okuyuculara ulaştırılıyor.

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda e-Devlet, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını belirtti. e-Devlet Kapısı, 8 bin 300'den fazla hizmeti 66 milyonu aşan kullanıcısına sunmaktadır.

Yatırımlar ve İstihdam

Yılmaz, 2003-2024 yılları arasında Türkiye'ye 270,2 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekildiğini, yıllık ortalama yatırım miktarının 1 milyar dolardan 13 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 381 proje, Yatırım Ofisi desteği ile hayata geçirilerek 80 bin kişilik istihdam sağlandı.

Finansal Sistem ve İnovatif Ürünler

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine uygun yenilikçi finansal ürünler geliştirmeyi başarmaktadır. İstanbul Finans Merkezi projesi, Türkiye'nin finansal kalkınmasında stratejik bir rol üstlenecek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere fırsat eşitliği sunma hedefi doğrultusunda önemli projeler yürüttüğünü ekledi. 2020-2024 tarihleri arasında 500 bin genç, Ulusal Staj Programı ile stajlarını tamamladı.

Açık Bütçe ve Şeffaflık

Uluslararası Bütçe Ortaklığı'nın Açık Bütçe Anketi sonuçlarına göre, Türkiye 64 puana ulaşarak şeffaflık alanında iyi ülke uygulamaları arasında yer aldı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçesinin, milletin refahını artıracak güçlü bir planlamayla hazırlandığı görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TKYD 4. Portföy Yönetimi Zirvesi İstanbul'da Başladı
2
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlamasını Duyurdu
3
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu Yayınladı: Yabancı Yatırımcılar Türk Bankalarına İlgi Gösteriyor
4
İSTİB Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Tarımda Planlama Vurgusu
5
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Ele Alındı: 16,9 Milyar Lira Ödenek Öngörülüyor
6
OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi 500 Milyon Dolarlık Ortak Fon Kurdu
7
TCMB Başkanı Karahan: Finansal İstikrar Raporu Değerlendirmeleri

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek