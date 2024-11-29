Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Ele Alındı: 16,9 Milyar Lira Ödenek Öngörülüyor

Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi Sunumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunu yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı bütçesi, değişen küresel dinamiklere ve ülkemizin ihtiyaçlarına uyumlu şekilde, bölgesel ve küresel öncelikler, kalkınma hedefleri ve katma değer odaklı stratejiler doğrultusunda hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Stratejik Hedefler ve Koordinasyon

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte devletin stratejik hedeflerini hayata geçirdiğini belirtti. "Cumhurbaşkanlığı, makro hedefler doğrultusunda kurumların koordinasyonunu sağlarken, faaliyetlerin ilerlemelerini takip ederek gerekli güncellemeleri yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi çeşitli kurulların faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun da kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti.

2025 Yılı Bütçe Verileri

Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı bütçesi 7 milyar 858 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2024 yılı başlangıç ödeneği 12 milyar 284 milyon lira olmuştur. 2025 yılı için ise toplam bütçede 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsis edilmesi öngörülüyor. Bu tahsisatın yüzde 50'si, Barışı Destekleme Faaliyetleri gibi hibe ve destekler için kullanılacak.

Millet Kütüphanesi Hizmetleri

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, bugüne kadar yaklaşık 6,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Günlük 7/24 açık olan kütüphane, ücretsiz yemek ikramı ve ulaşım hizmeti sunuyor. Ayrıca, Entegre Kitap Taşıma Sistemi ile 1 milyonun üzerinde kitap, hızlıca okuyuculara ulaştırılıyor.

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda e-Devlet, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını belirtti. e-Devlet Kapısı, 8 bin 300'den fazla hizmeti 66 milyonu aşan kullanıcısına sunmaktadır.

Yatırımlar ve İstihdam

Yılmaz, 2003-2024 yılları arasında Türkiye'ye 270,2 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekildiğini, yıllık ortalama yatırım miktarının 1 milyar dolardan 13 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 381 proje, Yatırım Ofisi desteği ile hayata geçirilerek 80 bin kişilik istihdam sağlandı.

Finansal Sistem ve İnovatif Ürünler

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine uygun yenilikçi finansal ürünler geliştirmeyi başarmaktadır. İstanbul Finans Merkezi projesi, Türkiye'nin finansal kalkınmasında stratejik bir rol üstlenecek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere fırsat eşitliği sunma hedefi doğrultusunda önemli projeler yürüttüğünü ekledi. 2020-2024 tarihleri arasında 500 bin genç, Ulusal Staj Programı ile stajlarını tamamladı.

Açık Bütçe ve Şeffaflık

Uluslararası Bütçe Ortaklığı'nın Açık Bütçe Anketi sonuçlarına göre, Türkiye 64 puana ulaşarak şeffaflık alanında iyi ülke uygulamaları arasında yer aldı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçesinin, milletin refahını artıracak güçlü bir planlamayla hazırlandığı görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.