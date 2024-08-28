Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu İzmir'de Serbest Bölgeyi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'ndan İzmir Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İzmir'deki Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) ziyaretini gerçekleştirdi.

BASBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet, burada faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti ve inşaat halindeki fabrikalar hakkında detaylı bilgi edindi.

Yatırım Beklentileri ve Ekonomik Gelişmeler

Dağlıoğlu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki yıl içinde yabancı yatırımlarda bir artış olacağına dair umutların arttığını belirtti. Yüksek faiz oranları, ABD'deki seçimler, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörlerin yatırım iklimi üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dünya genelindeki merkez bankalarının faiz indirim süreçlerine girmesi ile birlikte doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artmasının beklendiğini vurgulayan Dağlıoğlu, proje bazlı yatırımcıların genellikle hazır tesisleri tercih ettiğine dikkat çekerek BASBAŞ’ın bu konuda sağladığı avantajlara vurgu yaptı.

BASBAŞ’taki Yeni Yatırımlar

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Faruk Güler, bölgede Kanada-Türkiye ortaklığı ile otomotiv kumaşı üreten bir firmanın faaliyete geçtiğini, Rus merkezli bir şirketin ise endüstriyel raf üretimi yapacağını duyurdu. Ayrıca, balata aksamları ve aydınlatma ekipmanları üretecek yerli firmaların da bölgeye yatırım yapma aşamasında olduğu bilgisini aktardı.

Ayrıca, son dönemlerde orta ölçekli Alman firmalarının da bölgeye ilgi göstermeye başladığını belirten Güler, yatırımcılara sanayi parsellerinin yanı sıra modüler yapılar ile hazır tesis sunma imkânı da sağlandığını ifade etti.

İlk Etap Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

BASBAŞ Müdürü Reşat Çeçen, bölgede toplam 1,7 milyon metrekare alana ulaşıldığını ve ilk etapta 1 milyon metrekarelik altyapı yatırımlarının tamamlandığını belirtti.