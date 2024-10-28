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Cumhuriyet Bayramı'nda İş Dünyasından Mesajlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle iş dünyası liderleri anlam dolu mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:24
Cumhuriyet Bayramı'nda İş Dünyasından Mesajlar

İş Dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayarak çok anlamlı bir dönüm noktasına geldiğimizi belirtti. Bahçıvan, "Cumhuriyet, egemenliğin milletimize geçtiği yeni bir sayfa açmıştır," diye ekledi. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle andı.

Cumhuriyet Değerlerine Sahip Çıkmak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyet'in 101. yaşını kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı. Açıklamada, Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik ve adalet gibi temel kazanımlarına duyulan minnetin her 29 Ekim'de yeniden ifade edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu değerlerin korunması yolunda demokrasi, laiklik, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı bağlılık gerektiği belirtildi.

Eğitim Seferberliği Önemli

Açıklamada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken eğitim seferberliğinin devam etmesi gerektiğinin altı çizildi. "Cumhuriyet, ulusun geleceğine güven vermiştir. Eğitim, kalkınmamızın temelidir," ifadeleriyle, bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi ve ülke genelinde eğitim alanına daha fazla kaynak ayrılması gerektiği belirtildi.

Daha Müreffeh Bir Türkiye İçin Çabalamalıyız

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sembolü olduğunu ifade etti. "Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmak ve mücadele etmek hepimizin görevi. Özellikle terörle mücadelede kararlılıkla yol almalı ve bağımsızlığımızı korumalıyız," dedi.

Finans Sektöründe Sürdürülebilirlik

DenizBank CEO'su Hakan Ateş, bankanın kuruluşundan bu yana her alanda toplumun gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı. Sürdürülebilirlik odaklı projelere önem verdiğini belirten Ateş, "Cumhuriyet'i yaşam biçimi olarak görüyoruz; geleceğe güvenle adım atmalıyız," dedi. Ayrıca, finans sektörünün yeşil ekonomiye geçişindeki rolüne değindi ve bu doğrultuda sürdürülebilir projelere destek verdiklerini aktardı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla yapılan açıklamalarda iş dünyasındaki güçlü önderlerin birlik ve beraberlik mesajları önem taşıyor.

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