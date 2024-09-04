Cumhuriyet'in 100 Yılında Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eseri Tanıtıldı

Marmara Belediyeler Birliği'nden Önemli Bir Yayın

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserini tanıttı.

Tanıtım Etkinliği

Kitabın tanıtımı, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile editörlerin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi. Eser, Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine aydınlık bir perspektif sunma amacını taşıyor.

Yazarlar ve İçerik

Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin koordinasyonunda hazırlanan eser, Doç. Dr. Alim Arlı, Prof. Dr. Erbay Arıkboğa, Dr. M. Cemil Arslan ve İrem Kurtuluş Korkmaz gibi uzmanların katkılarıyla oluşturuldu. Yaklaşık 80 yazar tarafından yazılan 70 makale, yerel yönetimlerin evrimi hakkında derinlemesine bilgiler içeriyor.

Mustafa Bozbey'in Görüşleri

Tanıtımda konuşan Mustafa Bozbey, kitabın Türkiye’nin şehirleşme süreçleri hakkında çok değerli bilgiler sunduğunu belirtti. Bozbey, "Bu eser, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ışık tutacak ve belediyelere gelecekteki şehirleşme süreçlerinde yeni bakış açıları kazandıracak." dedi.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Bozbey, aynı zamanda eserin sosyal, kültürel ve afet yönetimi konularında da önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti. MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan ise eser hakkında, "Bu kitap, yerel yönetimlerin geçmişten günümüze hangi süreçlerden geçtiğini ve gelecekte nasıl bir yol haritası çizebileceğimizi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Katılımcılar ve Destekleyenler

Tanıtıma, MBB Encümen Üyeleri ve çeşitli belediye başkanları da katılarak, eserin önemine vurgu yaptılar. Bu tür çalışmalara destek veren tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Cumhuriyet'in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı yapıldı. MBB Türkiye'nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine ışık tutan beş ciltlik eseri okuyucularla buluşturdu. "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı eserin tanıtımı MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve kitabın editörlerinin katılımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirildi.