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Cumhuriyetçilerden Trilyonlarca Dolarlık Bütçe Tasarısı

Cumhuriyetçi Temsilciler, Trump'ın 'Önce Amerika' hedefleri doğrultusunda trilyonlarca dolarlık vergi ve harcama kesintilerini içeren bütçe tasarısını sundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:00
Cumhuriyetçilerden Trilyonlarca Dolarlık Bütçe Tasarısı

Cumhuriyetçilerden Tarihi Bütçe Aşaması

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyeleri, trilyonlarca dolarlık vergi ve harcama kesintilerini öngören bütçe tasarısını kamuoyuna açıkladı. Bu tasarının, ülkenin mali yapısını etkilemesi bekleniyor.

Başkan Johnson'dan Açıklamalar

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu tasarının Cumhuriyetçi Parti'nin görüşlerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" gündeminin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Johnson, Cumhuriyetçi üyelerin çoğunun tasarının müzakere süreçlerine aktif katılımının, Trump'ın gündeminin tüm unsurlarını hayata geçirme konusunda ortak bir kararlılığı yansıttığını belirtti. "Gelecek haftalarda tasarıyla ilgili tartışmalar ve görüşmeler sürecek. Amerikan halkına verdiğimiz sözleri almak için çabalamaya devam edeceğiz. Daha yapılacak çok iş var, ancak doğru yolda ilerlemeye başladık," dedi.

Bütçe Tasarısındaki Öne Çıkan Maddeler

Tasarıda, önümüzdeki 10 yıl boyunca 4,5 trilyon dolara kadar vergi indirimleri ve zorunlu harcamalarda 2 trilyon dolarlık bir azaltım öngörülüyor. Ek olarak, borç limitinin 4 trilyon dolar artırılması da teklif ediliyor.

Tüm bu düzenlemelerin, ABD ekonomisindeki dengeleri ne yönde etkileyeceği ise gün geçtikçe daha fazla tartışılmaya devam edecek.

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