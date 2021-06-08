Cumrocket Coin nedir? Cumrocket Coin nereden alınır?

Hisse senetleri ve konuşmalarıyla kripto para piyasasında büyük yankı uyandıran Elon Musk, Twitter hesabına sadece Bitcoin yazarak Bitcoin'in değerini artırdı ve bir TV programında Dogecoin'den bahsetmesinin ardından Dogecoin'in hızla değer kaybetmesine neden oldu. . Tüm bunları söyledikten sonra Cumrocket için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor.Yatırımcıların sadık bir takipçisi olan Musk, paylaşımlarına söz bile yazmadı, sadece emoji kullandı. NTF piyasasının kripto para birimi Cumrocket Coin için bir emoji tweetledi. Musk, Cumrocket'in "aya ineceğini" ima etmek için emojiler kullandı ve Cumrocket Coin'in fiyatının 0,06 dolardan 0,28 dolara yükselmesine neden oldu.

Cumrocket coin

Cumrocket coin bir topluluğun çalışması olarak bilinmektedir. İşlem ücretlerini düşük tutmak için Binance akıllı zincir altyapısı kullanılmaktadır. Cumrocket, değiştirilemez bir token (NFT) platformudur. Bu platformda insanlar, +18 içeriklerini satışa çıkarabilmektedir. CUMMIES ,bu platformda standart bir token işlevi görmektedir. CUMMIES’e sahip olan kişiler, tokeni ne kadar tutarsa cüzdanları o kadar büyümektedir. İşlem için kesilen işlem fiyatının yarısı CUMMIES’e sahip insanlara daha fazla token sağlamak için verilmektedir.

Cumrocket coin satın alma işlemi

Bu token henüz birçok platformda yer almamaktadır.Fakat,PancakeSwap üzerinden satın alma işlemi yapabilirsiniz. Şu anda 0,887’den işlem görmektedir.