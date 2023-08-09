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Dacia zamları teğet geçti! Bu modelini 415 bin TL'ye piyasaya sürdü

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Dacia zamları teğet geçti! Bu modelini 415 bin TL'ye piyasaya sürdü
Dacia, uygun fiyatlı araçlarıyla Türkiye pazarında önemli yer edinmeye çalışıyor. Marka, sıfır araç satışlarını artırarak müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

Türkiye otomobil pazarının en gözde markalarından birisi haline gelen Dacia, şimdilerde internetin yaygınlaşması sayesinde sıfır otomobil fiyatını öğrenmek isteyen kullanıcıların en çok araştırma yağtığı markaların başında yer almaya başladı.

Yeni araç almayı planlayanlar, tercihlerini belirlemek için Ağustos 2023 fiyat listesini araştırmaya başladılar. Bu arada uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Dacia güncel fiyatını paylaştı.

2023 Dacia Duster Engelli Araçların Fiyat Listesi

Dacia Duster, 2023 ÖTV'den muaf araçlar listesinde en popüler seçeneklerden biri. Yerden yüksekliği ve güven veren sürüş deneyimi ile Duster, ÖTV'den muaf araç alım limitinde kalmayı başarıyor gibi görünüyor ancak olası fiyat artışı da göz önünde bulunduruluyor. ÖTV'siz olarak araç alım limiti şeklinde belirlenen 1.004.000 TL'yi aşması değerlendirilirse bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekebilir.

2023 Dacia Duster Engelli Araçların Fiyat Listesi

2023 Dacia Duster Engelli Araçların Fiyat Listesi

Engelli bireylerin ihtiyaçları için hazırlanan seçenekleri sunan Dacia Duster, kullanıcılarına, konforlu ve erişilebilir sürüş deneyimini aat ediyor. Bununla birlikte, gelecekteki fiyat artışları ise göz önüne alındığında, uygun fiyatlı ve erişilebilir bir araca sahip olmayı düşünen herkesin şimdi harekete geçmesi ve bu fırsatı değerlendirmesi önerilir.

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