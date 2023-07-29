Dacia'nın yeni modeli resmen yakıt yakmıyor! Sudan ucuz fiyatıyla kapış kapış gidecek

Markaların yeni model araçları heyecanla araştırılıyor. Dacia modeli merakla bekleniyordu ve fiyatı beklenenden düşük geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DACİA YENİ MODELİ

Dacia Spring Avrupa pazarında en çok satılan araçlardan biri olarak biliniyor. Piyasaya göre daha uygun fiyatlara satılan Dacia araçlar Avrupa'da 21 bin Euro seviyesinden satılıyor ve indirimlerle birlikte 12-13 bin Euro arasında satın almak mümkün oluyor.





Ancak ülkemizde teşvikler yaşanmadığı için 500 bin TL fiyatlarla yeni modellerin piyasaya giriş yapması bekleniyordu. Dacia Spring model 44 kW versiyonla Türkiye pazarında satılacak. Şehir içi ve dışı kullanımlar için 310 km menzil sunulacak ve 0-50 km arasında 3.9 saniyede hızlanacak. Araç Extreme paketiyle satışa çıkacak.