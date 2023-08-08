Daha önce bu bankada hesabı olmayan yaşadı! Yeni müşteriye düşük faizli kredi müjdesi yüzleri güldürdü!

Nakit ihtiyacı olanlar başvuru tarihini kaçırmadan bu bankaya koşsun! Yeni müşterilere özel kredi kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. TEB bankanın yeni müşterisi olan vatandaşlara özel düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya göre aylık yüzde 1.99 faiz oranıyla 36 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Aynı zamanda kredi kampanyasından faydalanan müşteriler taksit ödemelerini 3 aya kadar erteleyebilecek. İhtiyaç kredilerinin yüzde 0.5 oranı tahsis ücreti olarak ödenecek ve tahsis ücretinin yüzde 15 oranı banka sigorta ve muamele vergisi olarak alınacak. Faiz oranları ve çekilebilecek kredi tutarları müşterinin kredi notuna göre değişkenlik gösterecek.

TEB kredi başvurusu yapan müşterilerin kredi notlarına göre kefil ya da ek gelir belgesi isteme hakkını saklı tutar. Kampanyaya göre eşit taksitli şekilde kredi ödemesi gerçekleştirilecek. Kampanyadan faydalanmak için bankanın yeni müşterisi olmak gerekiyor. İhtiyaç kredisi ile ilgili diğer tüm detaylar bankanın resmi internet sitesi üzerinden ya da banka şubelerinden öğrenilebilecek. TEB Hoş Geldin Kredisi kapsamında 10 bin TL kredi çeken müşteri 12 ay vade seçeneğini seçerse yüzde 1.99 oranında faizlerden faydalanabilecek. 10 bin TL kredinin taksit tutarı 981 TL, tahsis ücreti 57.50 TL olacak. Sigortasız kredi seçeneğini seçen müşterilerin aylık taksit oranı 1.019 TL, tahsis ücreti ise 57.50 TL olacak. Sigorta seçeneği ile birlikte Efektif Aylık Maliyet Oranı yüzde 7.66 olarak belirlenecek. Sigortasız kredi seçeneğinde ise Efektif Aylık Maliyet Oranı yüzde 8.26 olacak. Kampanyadan faydalanmak için banka şubesi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla müşteri olarak başvuru yapılabilir.