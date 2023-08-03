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Dar boğaza giren emekliye ilaç gibi kredi! Faizsiz 15.000 TL nakit fırsatını kaçıran üzülecek

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Dar boğaza giren emekliye ilaç gibi kredi! Faizsiz 15.000 TL nakit fırsatını kaçıran üzülecek
Akbank, ses getiren kampanyasında müjdeli haberini duyurarak emeklilere özel faizsiz nakit avans kampanyasını 15.000 TL'ye çıkardı ve tarihini uzattı. Emeklilerin de faydalanabileceği bu avantajlı kampanya, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

"Haydi Emekliler, Akbank'tan Faizsiz Nakit Avans Fırsatı! 15.000 TL İhtiyacınızı Hemen Karşılayın!"

Akbank, emeklileri sevindirecek dev bir kampanyayla karşımızda! Faizsiz 15.000 TL nakit avans fırsatıyla, milyonlarca emekliye destek olmaya hazırlanıyor. Uzun süre konuşulacak bu kampanya için tarihler uzatıldı. Şimdi sıra sizde! Peki, Akbank faizsiz 15.000 TL nakit avans nasıl alınır? Şartlar neler? Akbank emekliler için fırsatlar sunarken, siz de hemen başvurun ve bu eşsiz avantajı yakalayın! İhtiyacınız olan desteği, faizsiz olarak elde etme şansı bir kere gelir. Bu fırsatı kaçırmayın!

ödeme

Akbank, faizsiz nakit avans kampanyasını revize ederek, önceki yıllarda 5.000 TL ile başlayan tutarı 15.000 TL'ye çıkardı. Bu kampanya, BDDK kararları gereği faizsiz kredi uygulaması sona erdiğinde dahi devam ediyor. Kampanyadan tüm kesimler faydalanabilirken, özellikle emeklilere yönelik sunulan bu avantaj 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Emeklilerin bu fırsattan yararlanması için Akbank hesaplarına sahip olmamaları veya uzun süredir kullanmamış olmaları gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Akbank müşteri hizmetleriyle iletişime geçilebilir.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, Akbank Mobil uygulamasını indirmeli ve müşteri ol adımlarını takip etmelidir. Müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yaparak kredi kartı çıkartmalı ve kredi kartı limiti oranında faizsiz nakit avans alabilirler. Nakit avanslar, faizsiz kredi gibi 6 ay vadeyle sunulmaktadır.

Akbank, ses getiren kampanyasında müjdeli haberini duyurarak emeklilere özel faizsiz nakit avans kampanyasını 15.000 TL'ye çıkardı ve tarihini uzattı. Emeklilerin de faydalanabileceği bu avantajlı kampanya, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Akbank faizsiz 15.000 TL nakit avansı almak için izlenmesi gereken adımlar oldukça basittir. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin daha önce Akbank müşterisi olmamaları ya da uzun süredir hesaplarını kullanmamış olmaları gerekmektedir.

İlk adım olarak, Akbank Mobil uygulamasını indirerek müşteri ol adımlarını tamamlamalısınız. Ardından, müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yaparak kredi kartı çıkartmalı ve kredi kartı limiti oranında faizsiz nakit avans alabilirsiniz. Bu kampanya, kredi kartı limiti kadar faizsiz nakit avans imkanı sunmaktadır.

Kampanyadan faydalanmak için öncelikle belirtilen tarih içinde başvuru yapmanız ve bu adımları eksiksiz takip etmeniz yeterli olacaktır.

Akbank, emeklilere sunduğu bu fırsatla nakit ihtiyacınızı faizsiz bir şekilde karşılamanıza olanak sağlıyor. Unutmayın, kampanya süresi sınırlıdır, bu fırsatı kaçırmayın ve hemen başvurun!Emekli vatandaşlarımız, bu basit adımları takip ederek faizsiz 15 bin TL nakit avans kampanyasından kolayca yararlanabilirler. Akbank, nakit ihtiyacınızı uygun koşullarla karşılamak için sizleri bekliyor! Unutmayın, bu fırsat bir kere gelir, acele edin!

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