Dar gelirli aileler elini çabuk tutsun! Ayda 1250 TL'lik yardım parası masraflara ortak olacak

ÜÇ FARKLI ÖDEME AYNI GÜN YATACAK!

Devlet tarafından dar gelirli ailelerin maddi olarak rahatlamasını sağlayan sosyal destek ödemeleri tüm hızı ile ülke genelinde devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dar gelirli hanelere ödenen destek ödemeleri ile ilgili olarak son dakika bilgisi paylaştı. Buna göre SED ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başladı ve diğer sosyal destekler de ödeniyor.





Türkiye2de sosyal destek ödemeleri bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Ekonomik özgürlüğe sahip olmayan bir çok kişi devlet tarafından ödenen bu yardımlar ile ilgili olarak detayları merak ediyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenler için ise son güncellenen veriler ile birlikte detaylı bir çalışma hazırladık.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AYLIK4,3 MİLYAR TL

Her ay Türkiye’de bir çok kişi bu ödemeleri alıyor. Ama henüz almayan ve alıp alamayacağını merak eden bir çok kişi var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ihtiyaç sahiplerine ödenen destek ödemeleri ile ilgili olarak da yeni verileri paylaştı. Buna göre “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz” dedi.





ÇOCUK YARDIMI HAKKINDA

Aile Destek Programı ödemelerinden biri ise çocuk yardımı. Çocuk yardımı ve elektirik kullanımı desteği ile ilgili de bilgiler veren Bakan Göktaş maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına da ödeme yapıldığını aktararak bu tutarın aylık 350-650 lira olduğunu belirtti.

Elektrik Tüketim Desteği ile ilgili de verileri paylaşan Göktaş elektirik desteğinin de hane aylık 112 TL - 225 TL arasında olduğunu belirtti.

SOSYAL YARDIMLARA NE ZAMAN ZAM OLUYOR?

Aile Destek Programı ödemeleri belli aralıklar ile elbette zamlanıyor. Bu asgari ücrete göre belirleniyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam dolaysıyla bu ödemelere de bir miktar zam geldi. Yani ihtiyaç sahipleri Ağustos ayında bu ödemeleri zamlı fiyattan aldılar.