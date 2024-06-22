Dar gelirli ailelere 1900 TL nakit yardım! Başvuru şartlarını sağlayana trink yatırılacak

BİR ÇOK AİLEYE NAKİT 1900 LİRA DESTEK.. ŞART ŞURT YOK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan ailelere verdiği destek ödemelerine devam ediyor. Bu bakımdan başvuru yapan ailelere bin 900 lira nakit destek ödemeleri devam ediyor. bayramdan sonra yapılacak olan bu ödemelerden kimler faydalanacak ? Kimler bu desteğe başvuru yapabilecek ? İşte detaylar…





Ekonomik bakımdan zor durumda olan ailelerin imdadına sosyal destek paketleri yetişiyor. Sosyal destek ödemeleri pek çok alanda veriliyor. Bu destekler sayesinde de özellikle ihtiyacı olan aileler kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yaklaşık olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara 50 nin üzerinde sosyal destekte bulunuyor. İşte bin 900 lira nakit ödeme yapılacak olan destek için şartlar…

Bakanlık tarafından verilen destek ödemeleri nakdi ya da ayni yardımlar olarak veriliyor. Nakit destekten faydalanmak isteyenler hane içi geliri asgari ücretin 3 te birinden az olmak durumunda . şuan için günümüzde bu rakam 5 bin 667 liraya tekabül ediyor. Bunun yanı sıra ödemeler için de bazı hesaplamalar yapılıyor. Eğer hane içi kişi başı gelir 450 TL'nin altından olan ailelere 1250 TL, 450 TL-911 TL arasında olan ailelere 1100 TL, 911 TL ile 1372 TL arasında olan ailelere 950 TL, 1372 ile 5667 TL arasında olan ailelere 850 TL aylık olarak ödeme yapılıyor.

ÇOCUK SAYISI DA MİKTARI ETKİLİYOR

Bu ödemelerde bir de hane içinde bulunan çocuk sayısı da önemli oluyor. Buna göre; 1-2 çocuklu ailelere 350TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL, 4 çocuklu ailelere 550 TL, 8 ve üzeri sayıdaki çocuklu ailelere 650 TL destek ödemesi yapıldığı ifade ediliyor.