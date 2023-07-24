Dar gelirli vatandaşa yardım kutusu açıldı! 3 gün içinde başvurana 4.629 TL yardım yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve gelen Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında sosyal yardım kapsamındaki ödemeler ve memur maaş katsayılarına ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, , refah programlarındaki memurların maaş katsayılarının düzenlenmesi sonucunda aylık ödemelerde %17,55'lik bir artış açıkladı. Bu düzenlemeyle birlikte çok sayıda sosyal hizmet modeli kapsamında vatandaşların maaşlarına zam yapılmıştır. Özellikle yaşlılık aylığı, maluliyet aylığı ile dul ve yetim aylıklarındaki artış dikkat çekmektedir.

"Sosyal Yardım Programlarının Yeniden Yapılandırılması"

- Yaşlılık maaşı: 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye,

- Yüzde 40-69 arası raporlu engelli maaşı: 1594 TL'den 1874 TL'ye,

- Yüzde 70 ve üzeri raporlu engelli maaşı: 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye,

- 18 yaş altı engelli yakınları maaşı: 1594 TL'den 1874 TL'ye,

- Hafif silikozis hastası maaşı: 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye,

- Orta derecede silikozis hastası maaşı: 3 bin 938 TL'den 4 bin 629 TL'ye,

- Ağır silikozis hastası maaşı: 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye yükseltildi.

"Dul ve yetim maaşlarına yeni ödeme kuralları"

> Yüzde 25 artış görüldü.

> En düşük emekli maaşları 7.500 TL üzerinden hesaplanıyor.

> Dul veya yetim emeklilerin yüzde 75'i 5.625 lira alıyor.

> Hisselerin yüzde 50'sine sahip olanlar 3.750 lira alacak.

> Yüzde 25 hisseye sahip olan kişi 1.875 lira alacak

"Aylık Ödeme Detayları"

Örneğin taban maaşı 5 bin TL olarak ödeme alan dul veya yetim emeklisi, emekli maaşına yüzde 25 zam yapılması durumunda maaşını 6 bin 250 liraya çıkarıyor. Yüzde 4 ek ödemeyle aylık maaşı 6 bin 500 liraya çıkıyor.

" 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara özel istisna"

Ayda 7 bin 500 TL'den fazla maaş alan dul ve yetimlerin maaşlarına yüzde 25 zam yapılacak.

Dul ve yetim aylığı alan ihtiyaç sahiplerine de katkı payı ödenir. Örneğin 5 bin 500 TL dul maaşı alan vatandaş yüzde 75 oranında katkı payı alıyor. Bu maaşına 220 TL zam yapacak. Bu düzenleme, vatandaşların refah programlarındaki maaşlarını önemli ölçüde artırdı.

Söz konusu düzenlemelerin sosyal hizmet uzmanlarının ve ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesinde olumlu bir etki yaratması beklenmektedir.

Bu düzenlemeler kimler için geçerlidir?

Bu kural sosyal güvenlikten yararlanan yaşlılar, engelliler, dul, yetim ve muhtaçlar için geçerlidir.

Yönetmelik ne zaman yürürlüğe girecek?

Yönetmeliğin yürürlük tarihi açıklanmadı. Fakat, bu tür düzenlemelerin genel olarak bu yılın ikinci yarısı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Devlet Memurları için Maaş Katsayısı Nedir?

Memur maaş katsayıları, memur maaşının belirlenmesinde kullanılan bir katsayı olup, maaş artış oranı buna göre hesaplanmaktadır.

Sosyal Yardım Programından nasıl yararlanabilirim?

Refah programından yararlanmak için yerel Sosyal Yardım Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

Sosyal hizmet modeli nedir?

Sosyal hizmet modeli, yaşlılar, engelliler, dullar ve yetimler dahil olmak üzere ihtiyacı olanlara yardım etmeyi içerir. Bu yardım tipik olarak finansal yardım, tıbbi bakım ve danışmanlık gibi alanları içerir.