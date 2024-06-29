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Dar gelirliye 1.100 TL devlet yardımı! Bu şartı sağlayan her haneye ödeme geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere yönelik destek paketinin temmuz ayındaki ödeme planları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 14:48
Dar gelirliye 1.100 TL devlet yardımı! Bu şartı sağlayan her haneye ödeme geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz dönemi için planlanan aile destek paketi ödemelerinin ayrıntılarını paylaştı. Açıklamaya göre, ödemeler aile bireylerinin kişi başı aylık gelirine göre ayarlanacak ve bu, her haneye 850 TL'den 1250 TL'ye kadar değişen ödeme miktarları anlamına geliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Temmuz Ayı Aile Destek Ödemeleri

Aile destek paketi kapsamında yapılacak Temmuz ayı ödemelerinin kesin tarihi henüz resmi olarak ilan edilmemiş olsa da, genelde ayın ortalarında yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, 10 Temmuz civarı bir tarih beklenebilir. Ödemeler, vatandaşların Ziraat Bankası ve Akbank hesaplarına yatırılacaktır.

Aile Destek Paketi Süreci

2024 yılında aile destek paketi ödemelerinin Temmuz sonu itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Ancak, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da programın süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda bir belirsizlik sürüyor. Şimdilik, ödemelerin süresinin uzatılacağına dair bir beklenti yok. Bakanlık, herhangi bir güncelleme veya yeni destek programı duyurusunu resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla yapacaktır.

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