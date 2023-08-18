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Dar gelirliye devlet desteği fullendi! Başvuru şartını sağlayana tek seferlik 4.471 TL ödeme!

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Dar gelirliye devlet desteği fullendi! Başvuru şartını sağlayana tek seferlik 4.471 TL ödeme!
Devlet ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Ekonomik zorluklar gün geçtikçe etkili olurken devlet yeni destek paketini açıkladı. İşte maddi sıkıntısı çekenler için görülmemiş fırsat...

Hükümet istihdam sorununu çözmeyi hedef haline getirirken ekonomik desteklerde ön plana çıkartıldı. Zamanında başvuru yapan bireyler devletten 4.471 TL'ye kadar maddi yardım elde edebileceğini açıkladı. Destek paketi için gerekli şartlar ve tüm detaylar haberimizde.

Ekonomik zorluklardan ötürü birçok vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken özellikle işsizlik sorunları baş göstermeye başladı. Hem istihdamı teşvik edici önlemler alınırken hem de maddi yardımlar sunuluyor. 4.471 TL maddi yardımı cebine koyacak olanlar yaşadı. İŞKUR bu alandaki en önemli kurumlardan biri olarak, iş arayışında olanlara uygun iş olanakları sunmanın yanı sıra maddi destek imkanı da sunuyor.

dar gelirli

AİLELERE EKONOMİK DESTEK

Hükümet tarafından açıklanan yeni yardım paketleri yeni işe başlamış olan bireyler tek seferlik olarak 4.471 TL maddi destek sunulacağını açıkladı. Bu yardım için yıl içerisinde bir defa alınırken işe yerleşen bireylere maddi güvende desteği sağlanıyor. 

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