Dar gelirliye her ay vatandaşlık maaşı! Bu şartları sağlayan herkese tıkır tıkır ödenecek

Vatandaşlık Maaşı geliyor. Detaylar açıklandı. Vatandaşlık Maaşı ne kadar olacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir çok yardım modellerini hayata geçirmişti. Bu yardım modellerinden birisi de ihtiyaç sahiplerine Vatandaşlık Maaşı hizmeti. Bu hizmetle ihtiyaç sahiplerinin geliri arttırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçerken hiçbir ihtiyaç sahibinin zor durumda bırakılmaması için farklı projeler ortaya koyuyor.





Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Vatandaşlık Maaşı hakkında yeni bir destek programına geçildiğini ve bu çalışmayı özenle sürdürdüklerini ifade etti. Bu çalışmanın yanı sıra Bakan Göktaş, Aile Koruma Kalkanı programının içeriğinde ev kadınlarına destek olacağını belirtti. Kadınların iş kurmasında ve geliştirmelerinin kolaylaşmasını hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bu çalışmanın kadınların iş hayatına atılmalarında öncülük edeceğini vurguladı.