Dar gelirliye PTT'nin kasası açıldı! TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitene 2500 TL sosyal yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. 65 yaşını dolduran ve sigortası olmayan vatandaşlara aylık 2500 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bu destekle beraber yaşlı ve dar gelirli vatandaşlar rahat nefes alabilecek.

Gün geçtikçe artan zam haberleri sonrasında yaşlıların ekonomik zorlukları boy gösterirken temel ihtiyaçlar karşılanamayacak duruma gelindi. Fiyatların yükselmesi üzerine yaşam standartları daha da kötüleşti. Bu durumda devlet bu tür destekleri sunulurken dar gelirli ve yaşlı vatandaşlara yardım eli uzatıldı.





Ayık ödemelerin yılın ikinci yarısında başlayacak olan ve Ocak ayında artmasıyla vatandaşların daha uzun bir süre boyunca desteklerden yararlanabilecek. Destek miktarı aylık 2.500 TL olarak belirlendi.