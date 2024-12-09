DOLAR
34,82 -0,07%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.993,3 -1,61%
BITCOIN
3.470.411,12 0,14%

Darphane'den UTT Sistemi Açıklaması: İddialara Cevap Verdi

Darphane, UTT Sistemi hakkındaki iddialara cevaben yaptığı açıklamada, süreçlerin tamamının usulüne uygun yürütüldüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:30
Darphane'den UTT Sistemi Açıklaması: İddialara Cevap Verdi

Darphane'den UTT Sistemi Üzerine Açıklama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) dair yüklenici firmaya yönelik iddialar için önemli bir açıklama yaptı. Genel Müdürlük, yapılan teknik yeterlilik değerlendirmeleri ve ihale süreçlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamanın Detayları

Yapılan açıklamada, "Yapılan tüm işlemler, ilgili usul ve esaslara uygun, rekabete açık ve hesap verilebilir şekilde yürütülmüştür." ifadesiyle ihale sürecinin şeffaflığı vurgulandı. Ayrıca, 18 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan düzenlemelere dayanarak 10 Kasım 2023'te gerçekleştirilen ihale hakkında bilgi verildi.

Darphane, Sözcü gazetesinde çıkan asılsız haberlere karşı dava açmayı planladığını açıkladı. "Öncelikle Sözcü gazetesini bu kasıtlı ve yalan haberleri için dava edeceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz," denildi. İlgili gazetenin haberlerinde UTT Sistemi için seçilen firmanın zarar beyan ettiğini öne sürmesi ise yanlış algı yarattığı ifade edildi.

UTTS Projesinin Amacı

UTTS’nin amacı, akaryakıt istasyonlarında taşıt plakalarının elle girilmesini ortadan kaldırarak, yaşanan vergi kayıplarının önlenmesidir. Bu doğrultuda, ticari taşıtlara taşıt tanıma birimleri takılacak ve akaryakıt istasyonlarına da gerekli donanımlar monte edilecektir.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın mevcut bireysel taşıtları ise proje kapsamında değildir," ifadelerine yer verildi. Temmuz 2025 itibarıyla ilk tescil edilecek sıfır taşıtların UTTS’ye dahil olacağı, ancak bu birimlerin taşıt üreticileri veya ithalatçıları tarafından temin edileceği bildirildi.

Son olarak, kamuoyuna yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi konusunda duyuruda bulunuldu: "Kurumumuzdan teyit alınmadan yapılan bu tür yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini istiyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı: Enflasyon Verileri Merak Ediliyor
2
DTÖ: 2024’te Küresel Ticarette İlımlı Toparlanma Bekleniyor
3
Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı
4
TCMB'nin Toplam Rezervleri Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
5
2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti
6
Bolu'da Üretilen 1500 Çeşit Çikolata 61 Ülkeye İhraç Ediliyor
7
Akbank 100.000 TL Kredi Fırsatı Sunuyor!

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!