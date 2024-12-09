Darphane'den UTT Sistemi Açıklaması: İddialara Cevap Verdi

Darphane'den UTT Sistemi Üzerine Açıklama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) dair yüklenici firmaya yönelik iddialar için önemli bir açıklama yaptı. Genel Müdürlük, yapılan teknik yeterlilik değerlendirmeleri ve ihale süreçlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamanın Detayları

Yapılan açıklamada, "Yapılan tüm işlemler, ilgili usul ve esaslara uygun, rekabete açık ve hesap verilebilir şekilde yürütülmüştür." ifadesiyle ihale sürecinin şeffaflığı vurgulandı. Ayrıca, 18 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan düzenlemelere dayanarak 10 Kasım 2023'te gerçekleştirilen ihale hakkında bilgi verildi.

Darphane, Sözcü gazetesinde çıkan asılsız haberlere karşı dava açmayı planladığını açıkladı. "Öncelikle Sözcü gazetesini bu kasıtlı ve yalan haberleri için dava edeceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz," denildi. İlgili gazetenin haberlerinde UTT Sistemi için seçilen firmanın zarar beyan ettiğini öne sürmesi ise yanlış algı yarattığı ifade edildi.

UTTS Projesinin Amacı

UTTS’nin amacı, akaryakıt istasyonlarında taşıt plakalarının elle girilmesini ortadan kaldırarak, yaşanan vergi kayıplarının önlenmesidir. Bu doğrultuda, ticari taşıtlara taşıt tanıma birimleri takılacak ve akaryakıt istasyonlarına da gerekli donanımlar monte edilecektir.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın mevcut bireysel taşıtları ise proje kapsamında değildir," ifadelerine yer verildi. Temmuz 2025 itibarıyla ilk tescil edilecek sıfır taşıtların UTTS’ye dahil olacağı, ancak bu birimlerin taşıt üreticileri veya ithalatçıları tarafından temin edileceği bildirildi.

Son olarak, kamuoyuna yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi konusunda duyuruda bulunuldu: "Kurumumuzdan teyit alınmadan yapılan bu tür yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini istiyoruz."