Darphane, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Çip Fiyatlarına Yanıt Verdi

Darphane, UTTS Çip Maliyetleriyle İlgili İddialara Yanıt Verdi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) kullanılan çiplerin maliyetine yönelik sosyal medyada dolaşan 5 lira iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, ‘Bu çiplerin maliyetiyle ilgili ortaya atılan iddialar yanlı ve kasıtlıdır’ ifadeleri kullanıldı.

UTTS’nin Amacı ve Şeffaflık Vurgusu

Genel Müdürlük, UTTS projesinin yalnızca taşıtlara takılan çiplerden oluşmadığını, akaryakıt satışlarındaki suistimalleri önlemek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacını taşıdığını belirtti. UTTS, karmaşık bir altyapıya sahip olup, akaryakıt istasyonlarında sağlam bir rekabet ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Son günlerde, UTTS çiplerinin İsrail'den temin edildiği yönündeki asılsız iddialar tekrar gündeme gelmişti. Darphane, bu iddiaların da yalan olduğunu ve projenin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Gerçek Maliyetler Açıklandı

Darphane, sosyal medyada konuşulan 5 liralık çiplerin otomotiv sektöründe kullanılmadığını ve normal devre çipler olduğunu vurguladı. Taşıt Tanıma Birimlerinde kullanılan çiplerin fiyatlarının 8-10 dolar arasında, diğer parçaların maliyetinin ise 7-8 dolar civarında olduğu belirtildi. Bu çiplerin üretim maliyetlerinin toplamda 16-18 dolar seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Montaj Bedelleri ve Yetkilendirme

Darphane’nin açıklamalarında, UTTS kapsamında çiplerin satış fiyatının 1.413 lira olduğu, montaj bedelinin ise 912 lira olduğu ifade edildi. Bu montaj işlemleri, 3.385 yetkilendirilmiş firma tarafından gerçekleştirilmekte.

Türkiye’de özel sektörde satılan benzeri çiplerinin fiyatlarının 1800 lira civarında olduğu ve bu çiplerin 25 yılı aşkın süredir kullanıldığı bilgisi de aktarıldı.

Tüketicilerin Dikkati

Açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan yanlış bilgilere dikkat edilmesi gerektiği, Darphane’nin bu tür asılsız iddialara karşı yasal yollara başvuracağını da belirtti. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Genel Müdürlük, yanlı ve maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini tavsiye etti.