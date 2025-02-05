DASK, Kahramanmaraş Depremlerinde 40 Milyar Lira Hasar Ödemesi Gerçekleştirdi

DASK'tan Kahramanmaraş Depremlerine İlişkin Önemli Açıklama

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kente 39,7 milyar lira'dan fazla hasar ödemesi yaptığını duyurdu.

Türkiye'nin merkezinde derin izler bırakan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, bölgedeki yeniden yapılanma çalışmaları sürmekte.

Hasar İhbarları ve Ödeme Süreci

6 Şubat itibarıyla 630 bin hasar ihbarı aldıklarını belirten DASK, bu ihbarlar için gerçekleştirilen toplam tazminat ödemesinin yılda yaklaşık %90 oranında tamamlandığını ifade etti. Ancak bazı dosyaların eksik belgelerden dolayı 2024 yılına sarkacağını da ekledi.

Sigortalılık Oranlarındaki Artış

Depremler sonrasında sigorta bilincinin arttığını belirten DASK, günlük poliçe üretiminde %55 oranında bir artış yaşandığını bildirdi. Marmara Bölgesi, sigortalılık oranı ile %64 ile ilk sıradadır, bunu %61 ile Doğu Anadolu takip etmektedir.

Öte yandan, İstanbul'daki sigortalılık oranı %63, Eskişehir’de %61, İzmir’de %60, Mersin’de %59, Antalya ve Bursa’da %58, Ankara’da ise %54 düzeyinde kaydedilmiştir. Depremden etkilenen iller arasında en yüksek sigortalılık oranı %74,5 ile Elazığ’a aittir.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), konutları deprem kaynaklı risklere karşı korumak amacıyla geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. Bu sigortayı yaptırmak için konutun tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olması yeterlidir. ZDS kapsamındaki binalar arasında ticarethane, bakkal gibi bağımsız bölümler de bulunabilir.

Ancak, tapuda "ticarethane" olarak kayıtlı olan binalar için ZDS poliçesi düzenlenemez, bu nedenle bu tür binaların niteliğinin değiştirilmesi gerekir.

ZDS'nin Sağladığı Güvenceler

ZDS, sadece deprem doğrudan etkilerine karşı değil, aynı zamanda deprem kaynaklı yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi durumlarla da finansal güvence sunar. Konut tamamen kullanılamaz hale geldiğinde dahi hızlı bir tazminat süreci başlatılarak, yaşamın normale dönmesine katkıda bulunulur.

DASK, 25 yıldır Türkiye genelinde yaklaşık 12 milyon ZDS poliçesi düzenlemiştir ve hedefi, toplumda sigortalılık bilincini artırarak tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almaktır.