DOLAR
35,94 -0,03%
EURO
37,46 -0,29%
ALTIN
3.311,98 -0,85%
BITCOIN
3.515.616,86 1,02%

DASK, Kahramanmaraş Depremlerinde 40 Milyar Lira Hasar Ödemesi Gerçekleştirdi

DASK, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39,7 milyar lira hasar ödemesi yaptı, sigortalılık oranları ise bölgelere göre değişti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:48
DASK, Kahramanmaraş Depremlerinde 40 Milyar Lira Hasar Ödemesi Gerçekleştirdi

DASK'tan Kahramanmaraş Depremlerine İlişkin Önemli Açıklama

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kente 39,7 milyar lira'dan fazla hasar ödemesi yaptığını duyurdu.

Türkiye'nin merkezinde derin izler bırakan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, bölgedeki yeniden yapılanma çalışmaları sürmekte.

Hasar İhbarları ve Ödeme Süreci

6 Şubat itibarıyla 630 bin hasar ihbarı aldıklarını belirten DASK, bu ihbarlar için gerçekleştirilen toplam tazminat ödemesinin yılda yaklaşık %90 oranında tamamlandığını ifade etti. Ancak bazı dosyaların eksik belgelerden dolayı 2024 yılına sarkacağını da ekledi.

Sigortalılık Oranlarındaki Artış

Depremler sonrasında sigorta bilincinin arttığını belirten DASK, günlük poliçe üretiminde %55 oranında bir artış yaşandığını bildirdi. Marmara Bölgesi, sigortalılık oranı ile %64 ile ilk sıradadır, bunu %61 ile Doğu Anadolu takip etmektedir.

Öte yandan, İstanbul'daki sigortalılık oranı %63, Eskişehir’de %61, İzmir’de %60, Mersin’de %59, Antalya ve Bursa’da %58, Ankara’da ise %54 düzeyinde kaydedilmiştir. Depremden etkilenen iller arasında en yüksek sigortalılık oranı %74,5 ile Elazığ’a aittir.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), konutları deprem kaynaklı risklere karşı korumak amacıyla geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. Bu sigortayı yaptırmak için konutun tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olması yeterlidir. ZDS kapsamındaki binalar arasında ticarethane, bakkal gibi bağımsız bölümler de bulunabilir.

Ancak, tapuda "ticarethane" olarak kayıtlı olan binalar için ZDS poliçesi düzenlenemez, bu nedenle bu tür binaların niteliğinin değiştirilmesi gerekir.

ZDS'nin Sağladığı Güvenceler

ZDS, sadece deprem doğrudan etkilerine karşı değil, aynı zamanda deprem kaynaklı yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi durumlarla da finansal güvence sunar. Konut tamamen kullanılamaz hale geldiğinde dahi hızlı bir tazminat süreci başlatılarak, yaşamın normale dönmesine katkıda bulunulur.

DASK, 25 yıldır Türkiye genelinde yaklaşık 12 milyon ZDS poliçesi düzenlemiştir ve hedefi, toplumda sigortalılık bilincini artırarak tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almaktır.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türksat Uyduları, Acil Durumlarda İletişim Kesintilerini Ortadan Kaldırıyor
2
AB, Un Kurdu İçeren Ürünlerin Satışına İzin Verdi
3
S Ticaret 2023'te 2 Trilyon Dolara Ulaşacak
4
Türkiye Otomotiv Endüstrisi Ocak'ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı
5
ASO Başkanı Ardıç: Deprem Kültürünü Yerleştirmeliyiz
6
Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı