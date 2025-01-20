Davos Zirvesi 2023: Akıl Çağında İşbirliği Temasıyla Toplanıyor

DÜnya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki 55. Zirvesi, 130'dan fazla ülkeden katılımcıyla 'Akıl Çağında İşbirliği' temasıyla başlıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:48
Davos Zirvesi 2023: Akıl Çağında İşbirliği Temasıyla Toplanıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos Zirvesi Başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 55. Yıllık Toplantılarını İsviçre’nin Davos kasabasında, "Akıl Çağında İşbirliği" temasıyla gerçekleştiriyor. Bu yıl 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi ile toplamda 3 bin katılımcı bekleniyor.

Zirveye, 21-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek 220 oturumda, dünya genelindeki ekonomik ve sosyal meseleler masaya yatırılacak. zirve, büyük değişimlerin yaşandığı bu dönemde büyümenin sürdürülebilir yollarını, yeni teknolojilerin entegrasyonunu ve sosyal dayanıklılığı güçlendirme metodlarını tartışacak.

Önemli Konuşmacılar ve Katılımcılar

Dünya genelinden pek çok önemli ismin katılacağı zirvede, ABD Başkanı Donald Trump 23 Ocak’ta cihazı ile bağlantı kurulacak. Diğer önemli konuklar arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakanı Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi isimler yer almakta. Ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani da zirvede bulunacak.

Zirvenin Öne Çıkan Riskleri ve Fırsatları

WEF’in Küresel Riskler Raporu, bu yılki zirve öncesinde dünya genelinde en büyük riskin devlet temelli silahlı çatışmalar olarak belirlendiğini ortaya koydu. Rapora göre, iklim değişikliği, ekonomik parçalanma ve artan borç yükü gibi zorluklar küresel ekonomiyi tehdit ediyor.

Forumun Kurucusu Klaus Schwab, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Davos, dünyadaki derin dönüşümlerin zorluklarını ele almak için benzersiz bir platform sunuyor. Bu yıl, yenilikçi işbirliği ruhunu teşvik etmek hedefleniyor," ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu Hakkında

WEF, her yıl Davos'ta toplanarak küresel iş dünyası, hükümet, sivil toplum ve akademi temsilcileri ile dünyanın en önemli sorunlarını tartışmak için bir araya gelir. 1971 yılında, ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından kurulan bu platform, zamanla dünya genelinde tanınan ve etkili bir diyalog merkezi haline dönüşmüştür.

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