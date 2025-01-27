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DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli Teknoloji Hisselerini Sarsıyor

DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli sonrası teknoloji hisselerinde sert düşüş gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:22
DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli Teknoloji Hisselerini Sarsıyor

DeepSeek'in Çıkışı Teknoloji Hisselerini Etkiledi

Çin merkezli DeepSeek, rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesinin ardından, ABD'li teknoloji hisselerinde önemli bir düşüş kaydedildi. Bu durum, teknoloji alanında ABD şirketlerinin hakimiyetinin tehlikeye girdiği endişelerini artırdı.

DeepSeek’in, Google ve OpenAI gibi dev şirketlere kıyasla daha az maliyet ve çiple hızlı bir şekilde geliştirdiği yapay zeka modeli, dünya çapında yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Bu gelişme, teknoloji hisselerini etkileyen geniş çaplı bir satış baskısına yol açtı.

Yapay Zeka Uygulamasında İniş Çıkış

DeepSeek modeli, uygulama mağazalarında ChatGPT gibi popüler uygulamaları geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başardı. Çinli şirketin düşük maliyetli yapay zeka uygulaması, Batılı şirketlerin sektördeki kontrolü ve harcamalarıyla ilgili ciddi endişeler doğurdu.

Analistlere göre, DeepSeek’in sunduğu alternatif, Batılı teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeylerini sorgulatmaya başladı. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinin 600 puan üzerinde değer kaybetmesine ve %3'ün üzerinde gerilemesine neden oldu.

Hisse Fiyatlarındaki Düşüş

ABD'li çip üreticisi Nvidia’nin hisseleri %11'i aşan bir kayıpla işlem görürken, Broadcom %12'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca Micron Technology %8, Advanced Micro Devices (AMD) ve Applied Materials %5, Qualcomm ise %2'nin üzerinde düşüş yaşadı.

Tayvanlı yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) %9'un üzerinde değer kaybetti. Yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet’in hisseleri %3, Amazon ve Meta’nın hisseleri ise %2’yi aşan bir düşüş gösterdi.

Ayrıca, yapay zeka sunucu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer’ın hisseleri de %7'nin üzerinde düştü.

DeepSeek’in DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği bildirildi.

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