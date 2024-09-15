DEİK Başkanı Nail Olpak'tan İhracat ve Ekonomi Değerlendirmeleri

DEİK Başkanı Nail Olpak'tan Ekonomide Son Gelişmeler Üzerine Açıklamalar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ekonomideki son gelişmeleri ve ihracatın desteklenmesi konularını değerlendirdi. Olpak, ihracatçıya verilen yüzde 2'lik döviz desteğinin artırılmasını önerdiğini belirtti. Ayrıca, KOBİ'ler için kredi büyüme sınırının genişletilebileceğine dikkat çekti.

Toplantının Detayları

Olpak'ın bu açıklamaları, memleketi Burdur'da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yapıldı. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ele alan Olpak, Türk özel sektörünün küresel ticaretin seyrinde ne denli önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

İhracat ve Cari Açık

Bütçe dengelerinin bozulmadan yapılan desteklerin önemine dikkat çeken Olpak, Türkiye'nin ihracatının büyüme ivmesini kaybettiğini de sözlerine ekledi. İthalattaki düşüş ile cari açıktaki iyileşmenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Müteahhitlik Sektörünün Başarısı

Türk müteahhitlerinin dünya pazarlarında ciddi başarı gösterdiğini ifade eden Olpak, Çin'den sonra dünya genelindeki en fazla müteahhitlik faaliyetinde bulunan ülke olduklarını belirtti. Ancak, finansman sorunlarına da dikkat çekerek, bu alanda yapılabilecek desteklerin önemine değindi.

Yatırım Konferansı

23-25 Eylül tarihlerinde New York’ta düzenlenecek olan 15. Türkiye Yatırım Konferansı hakkında bilgi veren Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacak olmasıyla etkinliğin önemine vurgu yaptı.

E-Ticaret ve Ekonomide Yenilikçi Yaklaşımlar

Olpak, Türkiye'nin yer aldığı Orta Koridor'un önemine dikkat çekti ve Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ne karşı Türkiye'nin nasıl konumlandırılması gerektiğini vurguladı. "Dijital ekonomi" alanında ise Türkiye'nin daha avantajlı olabileceğini ifade etti.

Yabancı İşçilerin Durumu

Yabancı işçi konusunun yasal hale getirilmesi gerektiğini savunan Olpak, Türkiye'deki iş gücünün durumu hakkında önemli tespitlerde bulundu.

Sonuç

Toplantının sonunda Olpak, Türk iş dünyasının paradan para kazanma yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti ve piyasadaki mevcut sıkıntılara dikkat çekerek, çözüm önerilerine açık olmamız gerektiğini ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, her yıl belirli periyotlarda gazetecilerle bir araya geldiği toplantıyı, memleketi Burdur'da gerçekleştirdi. Gazetecilerle Gölhisar'da bulunan köyü İbecik'i, ardından kentteki bazı tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Olpak, düzenlediği toplantıda, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, Türk özel sektörünün ana gündemi, küresel ticaretin seyri ve DEİK'in güncel ticari diplomasi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, her yıl belirli periyotlarda gazetecilerle bir araya geldiği toplantıyı, memleketi Burdur'da gerçekleştirdi. Gazetecilerle Gölhisar'da bulunan köyü İbecik'i, ardından kentteki bazı tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Olpak, düzenlediği toplantıda, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, Türk özel sektörünün ana gündemi, küresel ticaretin seyri ve DEİK'in güncel ticari diplomasi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.