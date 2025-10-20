DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Savunma Heyeti Toronto'da

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki önde gelen kuruluşları Kale Grup, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN ile birlikte Kanada'nın Toronto kentine resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirdi.

Toronto Global Forum kapsamında savunma paneli

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz liderliğinde düzenlenen heyet ziyareti, International Economic Forum of the Americas (IEFA) tarafından her yıl organize edilen ve Kanada ile bölgesel ve küresel aktörleri bir araya getiren Toronto Global Forum (TGF) kapsamında gerçekleştirildi. Konsey, forumda "Değişen Küresel Düzende Savunmanın Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı bir savunma paneli düzenledi.

Forumun yılda 3 binden fazla katılımcıya ve 150'nin üzerinde uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yaptığını belirten açıklamada, panelin yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

Panel konuşmacıları ve açılış

Panel, Kale Grup Başkan Vekili ve SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyayın moderatörlüğünde yapıldı. Konuşmacılar arasında ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Alper Güneri, ASELSAN İş Geliştirme Müdürü Serdar Kılınç ve HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Semih Demirtoka yer aldı. Açılış konuşmasını ise Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar gerçekleştirdi.

Panelde öne çıkan konular

Panelde Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık alanlarındaki son yıllardaki başarıları, artanan yerli üretim kapasitesi, ihracat performansı ve inovasyon odaklı dönüşümü tartışıldı. Katılımcılara, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki artan rolü, Kanada ile savunma alanında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları ve NATO ile üye ülkelerle potansiyel ortaklık alanları aktarıldı.

Türkiye'nin insansız hava araçları, otonom sistemler ile yeni nesil deniz ve hava platformlarıyla geliştirdiği yerli savunma sanayi sayesinde bölgesel ve küresel ölçekte etkin bir aktör haline geldiği vurgulandı. Panelde ayrıca NATO'nun kolektif güvenliğini güçlendirdiği ve inovasyon ile teknolojik bağımsızlık açısından yeni fırsatlar yarattığı ifade edildi. NATO ülkelerinin 2035'e kadar savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı hedeflemesinin, Türkiye'nin ortaya koyduğu modelin stratejik önemini artırdığı belirtildi.

Yuvarlak masa toplantısı ve iş dünyası buluşması

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi, Ontario Chamber of Commerce (OCC) ve Kanada-Türkiye İş Konseyi (CTBC) işbirliğiyle Türkiye-Kanada Savunma Sanayi ve Havacılık Yuvarlak Masa Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıya Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş, DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkan Yardımcısı Nursel Atar, Ontario Ticaret Odası Başkanı Daniel Tisch ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantı, iki ülke arasındaki ekonomik ve sektörel ilişkileri yeni ortaklık fırsatlarına dönüştürmeyi; savunma sanayi, havacılık ve ileri teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliği imkanlarını değerlendirmeyi amaçladı.

Yetkililerin değerlendirmeleri