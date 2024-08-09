Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Delta Hava Yolları Yazılım Sorunu Nedeniyle 380 Milyon Dolar Gelir Kaybı Öngörüyor

Delta Hava Yolları, yazılım sorunu nedeniyle 380 milyon dolarlık gelir kaybı bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:17
Delta Hava Yolları Yazılım Sorunu Nedeniyle 380 Milyon Dolar Gelir Kaybı Öngörüyor

Delta Hava Yolları'ndan Küresel Yazılım Sorunu Açıklaması

ABD merkezli Delta Hava Yolları, CrowdStrike kaynaklı bir yazılım sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun 380 milyon dolarlık doğrudan gelir kaybına yol açacağını bildirdi.

Yazılım Problemi ve Uçuş İptalleri

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı açıklamada, söz konusu yazılım probleminin operasyonlarını aksattığı ve 5 günlük süre zarfında yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edilmesine neden olduğunu belirtti.

Finansal Kaybın Tahminleri

Eylül ayında sona erecek çeyrekte doğrudan gelir kaybının 380 milyon doları bulmasının beklenildiği ifade edildi.

Yönetici Açıklamaları

Delta'nın CEO'su Ed Bastian, “Bu uzun ve büyük çapta bir operasyonel aksamanın kabul edilemez olduğunu” vurgulayarak, CrowdStrike ve Microsoft aleyhine yasal taleplerinin olduğunu da duyurdu. Bastian, yaşanan kesintinin neden olduğu zararın en az 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Küresel Etki

19 Temmuz'dan itibaren, Microsoft ile CrowdStrike arasındaki güncelleme uyumsuzluğu birçok sektörü olumsuz etkilemiş, özellikle havacılık sektörü bu durumdan en fazla zarar gören alanlar arasında yer almıştır. Microsoft, söz konusu yazılım sorununun yaklaşık 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğini rapor etmiştir.

Küresel yazılım sorunu, dünya genelinde birçok şirketi derinden etkileyerek pek çok sektörde operasyonel sıkıntılara yol açmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat