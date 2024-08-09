Delta Hava Yolları Yazılım Sorunu Nedeniyle 380 Milyon Dolar Gelir Kaybı Öngörüyor

Delta Hava Yolları'ndan Küresel Yazılım Sorunu Açıklaması

ABD merkezli Delta Hava Yolları, CrowdStrike kaynaklı bir yazılım sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun 380 milyon dolarlık doğrudan gelir kaybına yol açacağını bildirdi.

Yazılım Problemi ve Uçuş İptalleri

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı açıklamada, söz konusu yazılım probleminin operasyonlarını aksattığı ve 5 günlük süre zarfında yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edilmesine neden olduğunu belirtti.

Finansal Kaybın Tahminleri

Eylül ayında sona erecek çeyrekte doğrudan gelir kaybının 380 milyon doları bulmasının beklenildiği ifade edildi.

Yönetici Açıklamaları

Delta'nın CEO'su Ed Bastian, “Bu uzun ve büyük çapta bir operasyonel aksamanın kabul edilemez olduğunu” vurgulayarak, CrowdStrike ve Microsoft aleyhine yasal taleplerinin olduğunu da duyurdu. Bastian, yaşanan kesintinin neden olduğu zararın en az 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Küresel Etki

19 Temmuz'dan itibaren, Microsoft ile CrowdStrike arasındaki güncelleme uyumsuzluğu birçok sektörü olumsuz etkilemiş, özellikle havacılık sektörü bu durumdan en fazla zarar gören alanlar arasında yer almıştır. Microsoft, söz konusu yazılım sorununun yaklaşık 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğini rapor etmiştir.

Küresel yazılım sorunu, dünya genelinde birçok şirketi derinden etkileyerek pek çok sektörde operasyonel sıkıntılara yol açmıştır.