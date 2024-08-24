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Demir Yolu Araçları İçin Bakım Sertifikaları Düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demir yolu araçlarının bakımı için yeni sertifikalandırma esasları belirledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:34
Demir Yolu Araçları İçin Bakım Sertifikaları Düzenlendi

Demir Yolu Araçları İçin Sertifikalandırma Süreci Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demir yolu araçlarının bakımına ilişkin sorumluluk taşıyan kuruluşlar için yeni bir sertifikalandırma süreci başlattı. Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) sertifikası düzenleme usul ve esasları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ECM Sertifikası ile Uygunluk Denetimi

Yeni tebliğ ile birlikte, ECM sertifikasyon kuruluşları tarafından bakım fonksiyonu sertifikası düzenlenmesi için gerekli ilke ve kurallar belirlendi. Bakım fonksiyonu sertifikası düzenlenmeden önce, tüm inceleme ve denetim süreçlerinin sertifika verilmesine uygun şekilde tamamlanması gerekecek. Onaylanan sertifika taslakları, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne sunulacak.

Uygunsuzluk Durumunda Sertifika İşlemleri

ECM sertifikasyon kuruluşları, sertifika verdikleri kuruluşların faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmadığını tespit ettiklerinde, durumun demir yolu güvenliği üzerindeki etkisine göre sertifikayı kısmen askıya alabilir veya tamamen iptal edebilir. Bu doğrultuda, uygunsuzluğa neden olan faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olduğu demir yolu araçlarının bilgileri de müdürlüğe iletilecek.

Denetleme Görevi

Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu tebliğle birlikte, yürütülen tüm faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde denetimini gerçekleştirecek.

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