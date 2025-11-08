Demirci'de İlk Safran Hasadı: Çiftçi 150 Gram Elde Etti

Manisa'nın Demirci ilçesinde Şerif Artuç, soğanından safran çiçeği yetiştirerek ilk yıl yaklaşık 150 gram hasat etti; hedefi gelecek yıl 1 dönüm üretim.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:34
Demirci'de İlk Safran Çiçeği Yetiştirildi

Ege’nin yüksek rakımlı ilçesinde bir çiftçinin denemesi başarıya dönüştü

Ege’nin yüksek rakımlı ilçesi olan Manisa’nın Demirci ilçesinde bir çiftçi, soğanından safran bitkisi yetiştirmeyi başardı. Bölgenin yaylalarında birçok endemik bitkinin yetiştiği alanlarda gerçekleştirilen denemede ilk sonuçlar alındı.

Safran çiçeği, çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılıyor. Demirci’de bu bitkinin ilk kez tarlada yetiştirilmesi dikkat çekti.

Şerif Artuç, Simav karayolu üzerinde bulunan tarlasına temin ettiği safran soğanlarını dikti. Tarlada yaptığı deneme ekimi Eylül ayında başlarken, Kasım ayı başında bitkiler ara ara çiçek vermeye başladı.

Şu ana kadar tarladan elde edilen miktar 150 grama yakın olarak açıklandı.

Şerif Artuç yaptığı açıklamada: "Demirci’de yetişmeyen bir bitki yetiştirmek için tarlama ektim. Bakımı zahmetli olan safran çiçeğini Eylül ayı gibi tarlamda küçük bir yerde deneme ekimi yaptım. Yetiştirme aşamasında sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım ayı başında da ara ara çiçek vermeye başladı. Şu ana kadar 150 grama yakın ürün elde ettim. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirecek ticaretini yapmayı hedefliyorum"

