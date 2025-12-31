DOLAR
Demirci Halı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Protokolü İmzalandı

Manisa Demirci'de 120 yıllık okul binası, SOGEP destekli 4 milyon 607 bin TL bütçeli proje ile 'Demirci Halı Merkezi'ne dönüştürülecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:35
Demirci Halı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Protokolü İmzalandı

Demirci Halı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Protokolü İmzalandı

Manisa’nın Demirci ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan Demirci Halı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi projesinin protokolü resmen imzalandı.

Protokol ve yürütme

Protokol, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara arasında imzalandı. Proje, Demirci Belediyesi tarafından hazırlanmış olup, uygulama süreci Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek. Projede Demirci Kaymakamlığı ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortak paydaş olarak yer alırken, onay sürecini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tamamladı.

Tarihi bina ve merkezin işlevi

Osmanlı Devleti döneminde 1905 yılında okul olarak inşa edilen ve uzun yıllar Abdurrahman Şerefbey İlkokulu olarak hizmet veren 120 yıllık tarihi bina, bakım ve onarım çalışmalarının ardından Demirci Halı Merkezi olarak hizmete girecek. Tarihi yapıda kurulacak merkez; karşılama ve el sanatları satış merkezi odası, kültürel sergi odası, showroom odası ve halı dokuma deneyimleme atölyesi gibi birimlerle hem üretim hem de tanıtım işlevi görecek.

Bütçe ve alan

Projeye ayrılan toplam bütçe 4 milyon 607 bin lira olup, Demirci Belediyesi de eş finansman sağlayacak. Tarihi binanın kapalı alanı 348 metrekare olarak planlandı; merkez bünyesinde geleneksel el halısı tezgâhları kurulacak ve dokuma, deneyimleme ile sergileme alanları bir arada bulunacak.

Sosyal etki ve tanıtım

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, protokolün imza töreni sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu proje ile hem kültürel mirasımızı koruyacağız hem de tarihi bir yapıyı yeniden işlevlendirerek ilçemize kazandıracağız. Özellikle kadınlarımızın üretime katılacağı, meslek edineceği ve ekonomik gelir elde edeceği bir merkez oluşturuyoruz. Demirci Halısı’nı sadece yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda tanıtımını güçlendirerek marka değerini artıracağız."

Başkan Kara, projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve paydaş kurumlara teşekkür ederek, Demirci Halı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Proje kapsamında ayrıca Demirci halısının tarihçesini ve kültürel değerini anlatan tanıtım filmi hazırlanacak ve merkez bünyesinde kurulacak Yöresel El Sanatları Satış Merkezi ile kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri alanlar oluşturulacak.

