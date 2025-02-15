Demirören Yatırım Holding'den Tayfun Demirören'in Tutukluluğuna İlişkin Açıklama

Demirören Yatırım Holding'den Açıklama

Demirören Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in şahsına ait Mikare Real Estate şirketindeki ticari faaliyetlerinden kaynaklanan bir sebepten tutuklandığını duyurdu. Holding, sözkonusu davanın tüm yükümlülüklerinin ve borçlarının Tayfun Demirören'e ait olduğunu ve kendisinin tamamen yalnızca bu şirketle ilgili sorumlu olduğunu vurguladı.

Holding'in İlgisi Yok

Açıklamada, Demirören Yatırım Holding'in davaya konu ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Bu konuda yapılan açıklamada, "Tayfun Demirören'in şahsına ait şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının olmadığı" ifade edildi ve bu durum, 3 Ocak'ta yayımlanan bir basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştu.

Adalet Beklentisi

Demirören Yatırım Holding, bu olayla ilgili olarak kaydettikleri tüm kaygının yanı sıra, Tayfun Demirören ile ilgili gelişmenin kendileri için büyük üzüntü yarattığını vurguladı. Holding, Türk yargısına olan güvenini dile getirerek, konunun adil bir şekilde sonuçlanacağına olan inançlarını yineledi.