Demirören Yatırım Holding'den Tayfun Demirören'in Tutukluluğuna İlişkin Açıklama

Demirören Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklandığını ve Holding'in konuyla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:37
Demirören Yatırım Holding'den Tayfun Demirören'in Tutukluluğuna İlişkin Açıklama

Demirören Yatırım Holding'den Açıklama

Demirören Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in şahsına ait Mikare Real Estate şirketindeki ticari faaliyetlerinden kaynaklanan bir sebepten tutuklandığını duyurdu. Holding, sözkonusu davanın tüm yükümlülüklerinin ve borçlarının Tayfun Demirören'e ait olduğunu ve kendisinin tamamen yalnızca bu şirketle ilgili sorumlu olduğunu vurguladı.

Holding'in İlgisi Yok

Açıklamada, Demirören Yatırım Holding'in davaya konu ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Bu konuda yapılan açıklamada, "Tayfun Demirören'in şahsına ait şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının olmadığı" ifade edildi ve bu durum, 3 Ocak'ta yayımlanan bir basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştu.

Adalet Beklentisi

Demirören Yatırım Holding, bu olayla ilgili olarak kaydettikleri tüm kaygının yanı sıra, Tayfun Demirören ile ilgili gelişmenin kendileri için büyük üzüntü yarattığını vurguladı. Holding, Türk yargısına olan güvenini dile getirerek, konunun adil bir şekilde sonuçlanacağına olan inançlarını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri
2
Bakan Kacır, 2,5 Milyar Dolarlık Yatırım İlanı Yapacak
3
Giresun'da Fındık Fiyatları 133-135 Lira Aralığında Seyrediyor
4
Mobilya Sektöründe İhracat Hedefi 9 Milyar Dolar
5
Doğa Koleji Öğrencileri 2024 YKS'de Önemli Başarı Elde Etti
6
TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor