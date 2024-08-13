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Deniz Turizmi Araçları İçin Seyir İzin Belgesi İşlemleri Dijitalleşti

Deniz turizmi araçlarına yönelik izin belgesi işlemleri, Ulaştırma Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:30
Deniz Turizmi Araçları İçin Seyir İzin Belgesi İşlemleri Dijitalleşti

Deniz Turizmi İzin Süreçleri Dijitalleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı itibarıyla faaliyete geçirilen Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni (SİBS) güncelleyerek tamamen dijital bir platform haline getirdiklerini duyurdu. Yeni sistem, vatandaşların deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için izin belgelerini e-Devlet şifreleriyle online olarak alma imkânı sağlıyor.

Sistemden Beklentiler ve Yenilikler

Bakan Uraloğlu, yazılı bir basın açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yeni sistemin, Türk bayraklı ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının gerek araç, gerekse yolcu ve sefer ile ilgili tüm bilgilerine erişim sağladığını belirtti. Bu belgenin, taşıtların limandan çıkışına dair izin belgesi yerine geçtiği ifade edildi. Dijital Ortamda Hızlı İşlem İmkanı

Sistem ile birlikte, tekne sahipleri için bilgi güncellemelerinin hızlı bir şekilde yapılabileceği ve böylelikle bürokratik işlemlerin azaltılacağı belirtildi. Bütün bu süreçlerin dijital ortamda yapılabilmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Ödeme İşlemleri Kolaylaştı

Uraloğlu, kullanıcıların belge ücretlerini çevrimiçi olarak ödeme imkanına kavuştuğunu vurgulayarak, belgenin ödenmesi için ayrıca makbuz beyanına gerek kalmadığını açıkladı. Bu yeni online sistem sayesinde, belgenin ve harçların eşleşmesiyle vergi kaybı ihtimalleri de ortadan kalkmış oldu.

Sonuç ve İstatistikler

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, devlet dairelerindeki evrak yoğunluğunun azaldığına dikkat çeken Uraloğlu, 2023 yılı itibarıyla 60 bine yakın seyir izin belgesi düzenlendiğini, yeni sistemin devreye girmesinin ardından ise 12 bin 405 belgenin kayıt altına alındığını açıkladı.

Bu yeni dijital sistemle, hem gemi acenteleri hem de deniz turizmi araç sahiplerinin hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

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